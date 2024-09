Nuova Europa League, la novità tabellone: ecco come funzionerà e gli incroci

Come sarà il tabellone Europa League 2024 2025? La rivoluzione del format voluta dalla UEFA porterà a novità non solo nella prima fase che partirà stasera con la scomparsa dei classici gironi, ma anche nel tabellone a eliminazione diretta.

A partire dalla stagione 2024/25, infatti, la rivoluzione del format della seconda competizione europea per club investirà anche i tanto attesi sorteggi, che saranno notevolmente ridotti. Rimarranno quello per la prima fase (già andato in scena per definire le otto avversarie di ciascuna squadra) e un secondo che servirà solamente a definire alcuni incroci per poi offrire un tabellone completo fino al termine della manifestazione.

Come sarà formato quindi il nuovo tabellone Europa League 2024 2025?

Tabellone Europa League 2024 2025: il calendario

Tra le novità ci sarà anche il tema del calendario.

Prima fase : 8 giornate (4 in casa e 4 in trasferta)

: 8 giornate (4 in casa e 4 in trasferta) Spareggi fase a eliminazione diretta : 2 giornate (in casa e fuori)

: 2 giornate (in casa e fuori) Ottavi di finale : 2 giornate (in casa e fuori)

: 2 giornate (in casa e fuori) Quarti di finale : 2 giornate (in casa e fuori)

: 2 giornate (in casa e fuori) Semifinali : 2 giornate (in casa e fuori)

: 2 giornate (in casa e fuori) Finale: 1 giornata

Tabellone Europa League 2024 2025: come funziona

Al termine della prima fase, nella competizione le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club (vale a dire nessun passaggio a un’altra competizione). In sostanza, quindi, non ci saranno più le retrocessioni tra una coppa e l’altra come nel passato.

A cambiare radicalmente sarà anche la fase a eliminazione diretta. Come spiega la UEFA, «per rafforzare la sinergia tra la fase del campionato e quella a eliminazione diretta e per fornire maggiori incentivi sportivi alla fase del girone unico, gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta saranno in parte determinati dalla classifica del campionato».

Inoltre, si applicherà il seguente sistema di teste di serie: