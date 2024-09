Lipsia, gli stipendi 2024/25: ecco quanto guadagnano i tedeschi

Stipendi Lipsia 2024 2025 – Il Lipsia si appresta a vivere una stagione 2024/25 ricca di aspettative, con la partecipazione alla Champions League e la voglia di confermarsi ai vertici della Bundesliga. Tra i principali protagonisti della squadra ci sarà Benjamin Šeško, giovane talento sloveno e nuovo punto di riferimento in attacco, che cercherà di imporsi anche sul palcoscenico europeo.

Xavi Simons, il fantasista olandese in prestito dal PSG, sarà il fulcro del gioco offensivo con la sua tecnica e creatività. Nel reparto avanzato c’è anche André Silva, ex Milan, che con la sua esperienza darà profondità e opzioni tattiche al tecnico Marco Rose. Il Lipsia punta a superare la fase a gironi della Champions League e a essere protagonista anche in patria, con un mix di giovani promesse e giocatori d’esperienza.