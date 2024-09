Aston Villa, gli stipendi 2024/25: ecco quanto guadagnano i “Villains”

Stipendi Aston Villa 2024 2025 – L’Aston Villa si prepara a una stagione 2024/25 storica, con il ritorno in Champions League dopo anni di assenza dalle competizioni europee di primo livello. Il club, guidato dall’allenatore Unai Emery, punta a fare bene sia in Premier League che in Europa, grazie a una rosa ricca di talento.

Tra i protagonisti ci sarà Youri Tielemans, centrocampista belga arrivato per dare qualità e visione di gioco al centrocampo. In difesa, Pau Torres, ex Villarreal, sarà un pilastro per solidità ed esperienza. A difendere i pali ci sarà il portiere argentino Emiliano Martinez, fresco vincitore della Coppa America, che darà sicurezza alla retroguardia. Con un mix di qualità ed esperienza, l’Aston Villa punta a sorprendere anche nel torneo continentale, cercando di superare la prima fase della Champions League.