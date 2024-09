Il derby vinto porta il Milan in testa sui social. Sprint di Udinese e Verona

Se fino a domenica sera il sentiment dei tifosi era molto più ottimista nella Milano nerazzurra, protagonista di una bella gara di Champions in casa del Manchester City, a partire da domenica sera sono i tifosi del Milan a sorridere. Al secondo posto si posiziona invece la Juventus , dopo il terzo 0-0 consecutivo che inizia a far discutere anche i propri tifosi, mentre l’ Inter chiude il podio.

Il gol di Matteo Gabbia all’89’ di Inter-Milan non ha solo consegnato il derby meneghino ai rossoneri, sospendendo almeno per una settimana le critiche al nuovo allenatore Fonseca, ma ha anche fatto esplodere le conversazioni social sulla Serie A.

MediaScore quinta giornata – Come cambia la classifica sui social

Osservando le posizioni rispetto alla scorsa settimana si notano anche altri scostamenti rilevanti. Ottimo risultato per il Verona, che guadagna ben dieci posizioni salendo al settimo posto dopo la sconfitta rocambolesca nel match contro il Torino.

Proprio il Torino è protagonista non solo del campionato, dove è primo a sorpresa dopo le prime cinque giornate, ma anche nella classifica social, dove guadagna quattro posizioni ed è undicesimo.

MediaScore quinta giornata – I temi di dibattito

Anche questa settimana i tifosi online commentano alcuni temi in particolare, guardando a ciò che accade in campo e non solo:

Il derby della Madonnina e la provocazione dì Calhanoglu

Non poteva mancare tra i temi più virali questa settimana in Rete il derby fra Milan e Inter. Ad accendere le conversazioni pre-gara soprattutto sui social è stata la provocazione del centrocampista nerazzurro con un passato al Milan, Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco ha pubblicato una Instagram Story rivendicando la seconda stella dell’Inter, conquistata con il ventesimo scudetto dello scorso anno, e mettendola accanto alla singola stella del Milan, fermo a 19 scudetti nella sua storia.

Addio a Totó Schillaci

La morte di Salvatore Schillaci, eroe dei Mondiali di Italia ‘90, ha colpito tutto il mondo del calcio. Migliaia di tifosi hanno espresso il proprio ricordo delle “Notti Magiche” di 34 anni fa, quando Schillaci diventò il protagonista assoluto della nazionale italiana. Tra i tanti commenti, i tifosi e utenti rilanciano il video della commemorazione celebrata al Santiago Bernabeu prima della gara tra Real Madrid ed Espanyol sulle note di Ennio Morricone.

Partenza agrodolce per le italiane in Champions

Durante la settimana molti commenti sui social media sono dedicati all’esordio delle cinque italiane in Champions League. Se da un lato il pareggio dell’Inter a Manchester e dell’Atalanta contro l’Arsenal fanno ben sperare per il prosieguo della competizione, dall’altro la sconfitta del Milan contro il Liverpool e il pareggio del Bologna in casa contro lo Shaktar Donetsk lascia l’amaro in bocca per i tifosi italiani.

MediaScore quinta giornata – La classifica aggiornata su stampa e web

Anche sui media la vittoria nel derby frutta al Milan uno scatto in avanti, in terza posizione, dietro a Inter e Juventus.

Protagoniste in positivo sono questa settimana anche l’Udinese (+12 posizioni), che per sette giorni si è goduta la testa solitaria della Serie A, e il Bologna, tornato vittorioso dalla trasferta di Monza.

Questo il verdetto MediaScore sulle conversazioni media dei 20 club di Serie A, aggiornato al quinto turno. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e non.