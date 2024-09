Genoa e Samp insieme per il Ferraris: nasce Genova Stadium SRL

Genoa e Sampdoria si scontreranno sul campo mercoledì 25 settembre per i sedicesimi di Coppa Italia, ma i club stanno portando avanti un’altra partita importante, che li vede però fianco a fianco. Questa è relativa alla ristrutturazione dello stadio Ferraris, che ospita le due formazioni della città di Genova.

Proprio per questo, i rappresentati delle due proprietà, il fondo 777 Partners per il Grifone, e la Gestio Capital Matteo Manfredi per i blucerchiati, si sono incontrati molte volte nelle settimane scorse. L’incontro decisivo è avvenuto il 26 marzo scorso quando in comune i vertici dei due club hanno trovato un accordo per la creazione di una newco compartecipata che si prendesse in carico i lavori necessari per il Ferraris, con l’obiettivo sì di avere un impianto rinnovato ma anche di rinforzare la candidatura di Genova come una delle cinque città italiane a ospitare gli Europei 2032.

E la novità di quest’oggi è proprio l’annuncio ufficiale di Genoa e Samp della nascita della società Genova Stadium S.r.l., composta pariteticamente dai due club. «La società avrà l’obiettivo di formulare l’offerta per l’acquisto dello stadio “Luigi Ferraris” e la sua successiva valorizzazione», si legge nella nota pubblicata sui rispettivi siti ufficiali.

Un annuncio voluto fortemente da entrambi i club che puntavano proprio alla settimana del derby per darne l’annuncio ufficiale. Ora si punta a presentare, insieme al Comune di Genova, un progetto definitivo per la ristrutturazione del Ferraris all’inizio di ottobre. Poi si provvederà all’inoltro della proposta a Roma, così da rispettare le linee guida del ministero, per tenere vivo il sogno Europei. Il progetto, nato su input del club rossoblù nella primavera 2023, è quello firmato dall’architetto Hembert Penaranda, allievo di Renzo Piano. È stato poi condiviso con la Sampdoria (assistita dall’architetto Zoppini) e adesso i club procedono insieme per un investimento previsto è tra i 60 e gli 80 milioni di euro.

Anche dopo la ristrutturazione, come già annunciato dall’assessore comunale al Patrimonio, Francesco Maresca, lo stadio Ferraris rimarrà di proprietà comunale e data in concessione con un project financing. La nuova società Genova Stadium S.r.l. si va ad aggiungere alla già esistente Luigi Ferraris S.r.l., attualmente titolare della concessione fino al prossimo 30 giugno.

La Genova Stadium S.r.l. è stata formalmente creata il 3 aprile scorso da 777 Italy Sports Holding, con le quote che sono state cedute al Genoa e alla Samp. La società ha per oggetto: