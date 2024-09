Roma, minacce a Lina Souloukou: la CEO sotto tutela. Si valuta la scorta

«DDR mare di Roma, Lina male di Roma». È cominciata in questo modo la contestazione dei tifosi romanisti nei confronti della società, con uno striscione comparso fuori da Trigoria che indica nella CEO giallorossa il principale problema della gestione da parte della famiglia Friedkin, culminata recentemente con l’esonero di Daniele De Rossi.

Per questo, da giovedì a Lina Souloukou è stato assegnato un servizio di protezione. Non si tratta di una vera e propria scorta, ma il servizio di tutela si sarebbe reso necessario anche perché in questa complicata situazione sono coinvolti i due figli di 3 e 8 anni della dirigente greca.

Scorta che non è comunque da escludere, dal momento in cui valutazioni su questa possibilità verranno fatte nei prossimi giorni in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura e una decisione in questo senso non è ancora stata presa.

La contestazione proseguirà oggi allo stadio Olimpico, dove per la prima volta – dopo tantissimo tempo – non ci sarà il tutto esaurito per il match contro la capolista Udinese. Ad agosto la gara con l’Empoli aveva fatto registrare il tutto esaurito numero 58 dell’era Friedkin, in pratica un percorso (quasi) netto con Mourinho prima e De Rossi poi.

Oggi, invece, all’interno dello stadio ci saranno parecchi posti vuoti. Quella odierna sarà a tutti gli effetti la prima contestazione dell’era Friedkin, che venerdì hanno lasciato la Capitale: torneranno presto, hanno promesso.