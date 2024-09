Balzaretti torna a DAZN: sarà voce tecnica e ospite in studio

In occasione della quinta giornata di Serie A Enilive con i due big match tanto attesi in programma trasmessi solo su DAZN (Juventus-Napoli e Inter-Milan), la piattaforma di sport streaming sportivo annuncia il ritorno in campo di Federico Balzaretti.

L’ex calciatore, apprezzato per l’esperienza e l’analisi approfondita del gioco, sarà protagonista su DAZN durante la stagione 24/25, a partire dal debutto come voce tecnica in occasione di uno dei più importanti match in programma, Juventus-Napoli.

L’ex-giocatore e dirigente sportivo torna così in DAZN dopo aver ricoperto un ruolo di rilievo nel 2020 e, insieme a Pierluigi Pardo, ha commentato la sfida al cardiopalma tra la Juventus di Thiago Motta e il Napoli di Conte, che ha fatto così ritorno a Torino da allenatore dei partenopei.

Non solo telecronache: durante la stagione Balzaretti sarà anche presente in studio per commentare i match chiave della stagione, offrendo una visione analitica e approfondita che arricchirà ulteriormente l’offerta di DAZN