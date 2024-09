Il campionato di Serie A sta entrando nel vivo. I risultati successivi alla sosta per le Nazionali non hanno ancora consentito di individuare un padrone del torneo, e mentre il Torino (con una partita aggiuntiva) si regala un insolito primato, le big alternano risultati buoni ad altri meno soddisfacenti (l’ultimo turno ha sorriso a Milan e Napoli, lasciando l’amaro in bocca a Inter e Juventus, che si sono però riscattate in Champions).

Proprio queste quattro squadre si incroceranno nella giornata di Serie A che è cominciata ieri sera, per due sfide che potrebbero dare un’indicazione chiara sui rapporti di forza. Oggi, sabato 21 settembre, alle ore 18.00, la Juventus ospiterà il Napoli tra le mura amiche, mentre domenica 22 settembre, alle ore 20.45, Inter e Milan si sfideranno per la prima stracittadina dell’anno.

DAZN offerta Serie A – I dettagli dell’offerta

Per l’occasione, DAZN – che trasmetterà entrambi i big match in esclusiva – ha deciso di lanciare un’offerta dedicata ai clienti non attivi che volessero abbonarsi per seguire la Serie A (CLICCA QUI PER I DETTAGLI DELLA PROMOZIONE). La piattaforma di sport in streaming propone l’abbonamento al piano Standard al prezzo di 19,90 euro al mese per i primi tre mesi, anziché 34,99 euro al mese. L’offerta, che prevede il vincolo di permanenza per 12 mesi, è valida fino a domenica 22 settembre, quando si disputerà appunto il derby di Milano.

I clienti potranno scegliere anche l’offerta scontata mensile, al costo di 24,90 euro al mese per i primi tre mesi, anziché 44,99 euro al mese. In questo caso, l’offerta non prevede vincolo di permanenza e si può scegliere se rinnovare l’abbonamento di mese in mese.

DAZN offerta Serie A – I contenuti del Piano Standard

Ricordiamo che con il pacchetto Standard i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A TIM, tutta LaLiga EA Sports, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. L’offerta comprende anche tutti i contenuti dell’offerta multisport, già previsti con il Piano Start.

Tra questi ci sono il volley italiano femminile e maschile con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A e competizioni internazionali (CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai e il meglio di quello internazionale con l’Eurolega e l’Eurocup, l’offerta sportiva di Eurosport con Canali HD1 e HD1 che include il tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.

Il piano Standard permette di registrare fino a sei dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.