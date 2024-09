San Siro al top: tutto esaurito e incasso record per il derby Inter-Milan

Inter e Milan sono pronte a scendere in campo per il primo derby di stagione, al quale si presentano con umori decisamente differenti. Per i rossoneri, surclassati dal Liverpool in casa in Champions League, la sfida di questa sera significa soprattutto paura di sprofondare, in classifica e nel morale, e di vedere già un cambio di guida tecnica dopo pochissime partite.

Per i nerazzurri, che hanno tenuto testa al City di Guardiola a Manchester, la sfida di San Siro è soprattutto la possibilità di sfruttare il pareggio tra Juventus e Napoli, scavalcandole entrambe in classifica. Non solo, c’è anche un obiettivo “statistico” per la formazione di Inzaghi: nessuna delle due squadre milanesi ha mai completato una serie di 7 vittorie, in 115 anni di stracittadine, e questa potrebbe essere la volta buona.

«Non dobbiamo avere la pancia piena, né pensare ai derby passati che abbiamo vinto. I ricordi non portano punti», ha detto in conferenza stampa Simone Inzaghi. Il tecnico si è soffermato anche su Lautaro Martinez, che non è decisamente partito al meglio in stagione: «Si è allenato benissimo. E se sta bene, gioca. È il nostro capitano».

Anche Fonseca ha provato a caricare l’ambiente, parlando di giorni di ottimo lavoro dopo il Liverpool. «C’è frustrazione, ma siamo uniti. Le voci sul mio futuro non le ascolto», ha detto l’allenatore portoghese, che potrebbe presentarsi con un 4-4-2 molto offensivo, senza Calabria in fascia destra e senza Loftus-Cheek a centrocampo.

Inter Milan incasso record – Le sfide al top in Serie A

Sugli spalti si farà registrare invece il tutto esaurito, con qualche mugugno da parte dei tifosi interisti per la scelta della Curva Nord di non preparare una coreografia dopo i fatti di Cernusco dello scorso 4 settembre, l’omicidio di Antonio Bellocco per mano dell’ormai ex capo ultrà interista Andrea Beretta. Un sold-out che porterà l’incasso del match vicino a quota 7 milioni di euro, facendo registrare il record in Italia per una partita di Serie A. Questa sarebbe la nuova classifica dei match con il maggiore incasso: