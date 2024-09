Ufficiale, la Coppa Intercontinentale si giocherà in Qatar: Real già in finale

Come funziona la Coppa Intercontinentale? Il Consiglio FIFA ha preso all’unanimità una serie di decisioni chiave riguardanti la nuova Coppa Intercontinentale, il torneo annuale per club organizzato dalla Federcalcio mondiale che andrà a sostituire il vecchio Mondiale per Club e che avrà un nuovo format rivisitato, con competizioni intercontinentali autonome che vedranno protagonisti i campioni delle sei confederazioni.

L’edizione 2024 del torneo, che comprenderà cinque partite, inizierà il 22 settembre e si concluderà il 18 dicembre 2024. Le prime due partite si svolgeranno nei paesi delle squadre ospitanti, mentre le restanti si giocheranno in Qatar.

Dal 2024 in avanti, per la prima volta, più di una squadra per edizione avrà la possibilità di giocare in una competizione FIFA in casa, con il club meglio classificato tra i due coinvolti in ciascuna delle prime due partite che ospiterà l’incontro. Ciò significa che più persone potranno vedere la propria squadra in azione in una partita FIFA dal vivo come mai prima d’ora.

Nella prima partita, il Play-Off della FIFA African-Asian-Pacific Cup, l’Al Ain, vincitore della AFC Champions League 2023-2024, affronterà l’Auckland City, vincitore della OFC Champions League 2024, ad Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, domenica 22 settembre 2024.

Il primo trofeo sarà in palio a partire dalla seconda partita, quando i vincitori del Play-Off della FIFA African-Asian-Pacific Cup affronteranno l’Al Ahly, vincitore della CAF Champions League 2023-2024, al Cairo, in Egitto, martedì 29 ottobre 2024, per competere per la FIFA African-Asian-Pacific Cup.

La terza partita – ufficialmente denominata FIFA Derby of the Americas – si terrà mercoledì 11 dicembre 2024 e vedrà protagonisti i vincitori della Concacaf Champions Cup 2024, il Pachuca, e i futuri campioni della CONMEBOL Libertadores 2024, che verranno definiti il 30 novembre 2024. Sabato 14 dicembre 2024, i vincitori delle partite 2 e 3 si sfideranno nella quarta partita per competere per la FIFA Challenger Cup e un posto nella finale.

Il 18 dicembre 2024, il Giorno Nazionale del Qatar e il secondo anniversario della finale della Coppa del Mondo FIFA del 2022 tra Argentina e Francia, i campioni della FIFA Challenger Cup affronteranno il Real Madrid, vincitore della UEFA Champions League 2023-2024, nella Coppa Intercontinentale, quinta e ultima partita.

Come funziona la Coppa Intercontinentale? Il calendario completo della competizione

Di seguito, il cammino completo verso la conquista del trofeo:

Numero partita: 1

Nome: Play-Off della FIFA African-Asian-Pacific Cup

Data: 22 settembre 2024

Club: Al Ain (vincitore della AFC Champions League 2023-2024) vs. Auckland City (vincitore della OFC Champions League 2024)

Luogo: Al Ain, Emirati Arabi Uniti

Numero partita: 2

Nome: FIFA African-Asian-Pacific Cup

Data: 29 ottobre 2024

Club: Al Ahly (vincitore della CAF Champions League 2023-2024) vs. vincitore del Play-Off della FIFA African-Asian-Pacific Cup

Luogo: Il Cairo, Egitto

Numero partita: 3

Nome: FIFA Derby of the Americas

Data: 11 dicembre 2024

Club: Vincitore della CONMEBOL Libertadores 2024 vs. Pachuca (vincitore della Concacaf Champions Cup 2024)

Luogo: Doha, Qatar

Numero partita: 4

Nome: FIFA Challenger Cup

Data: 14 dicembre 2024

Club: Vincitore della Partita 3 vs. vincitore della Partita 2

Luogo: Doha, Qatar

Numero partita: 5