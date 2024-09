Inter, il film sul 20° scudetto in vetta alla classifica degli incassi al cinema

“Inter. Due stelle sul cuore”: partecipanti e produzione

Il film è guidato dai protagonisti della stagione, con le partecipazioni speciali di mister Simone Inzaghi e degli eroi in campo, insieme a leggende del club. Inoltre, il progetto ha visto la partecipazione di celebrità del mondo del cinema e della musica, tra cui Gabriele Salvatores, Matilde Gioli, Luciano Ligabue e Rose Villain, che condividono le loro emozioni e i ricordi legati a questa straordinaria avventura.

La pellicola dell’Inter è prodotta da Filmmaster in collaborazione con Red Joint Film e Inter Media House, diretto da Carlo A. Sigon e distribuito da Nexo Studios. Il supporto, come partner radiofonico, è di Radio 105 e di media sponsor come La Gazzetta dello Sport e Coming Soon.

Grazie al suo forte richiamo emotivo e alla passione dei tifosi, il film si preannuncia come un must-see per tutti gli appassionati di calcio e per chiunque voglia rivivere le emozioni del trionfo della scorsa stagione del Biscione. Con un avvio così promettente, “Inter. Due stelle sul cuore” sembra destinato a fare il pieno di successi al botteghino.