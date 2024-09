Fonseca verso il primo derby milanese: gli assi da calare contro l'Inter

Il posticipo di domenica, però, sarà tutta un’altra storia, anzi. I derby, si dice, fanno storia a sé: ecco come Fonseca proverà a scriverne una pagina al Milan, tra protagonisti e possibili sorprese sulla borsa dei calciatori.

Un confronto in un derby che con Simone Inzaghi vede già dei precedenti, nelle stagioni 2019/20 e 2020/21, quando i due allenatori sedevano sulle panchine di Roma e Lazio. Una vittoria a testa e due pareggi, per un perfetto equilibrio .

Dunque, necessità di invertire la rotta per il club di Red Bird e il FPeX – Football Players Exchange di CSA delinea le possibili carte che l’allenatore portoghese può giocarsi nella stracittadina di domenica sera, valevole per la quinta giornata di Serie A.

Fonseca sa l’importanza di questa partita per il risultato, per il club e per i tifosi, scottati dagli ultimi sei precedenti che sono sempre stati favorevoli all’ Inter . In particolare, l’ultimo confronto è entrato nella storia per la matematica consegna della Seconda Stella ai nerazzurri, garantita dal successo per 2-1 in casa dei rossoneri.

Una prima volta dal sapore particolare. Un esordio che arriva all’incipit di una stagione lunga, piena di impegni nazionali e internazionali ma, comunque, una partita che vale già tanto. In città non si parla d’altro e l’attesa si sente di più ora dopo ora: Paulo Fonseca sta per vivere il suo primo derby di Milano da allenatore dei rossoneri.

FPeX Inter Milan – “Amici mai”: il caso di Theo e Dumfries

La correttezza nel derby di Milano è una costante degli ultimi anni. I giocatori di Milan e Inter si affrontano nella “Scala del Calcio” italiana, rispettando in pieno i valori dello sport. Solamente in pochi casi, come nell’acceso duello Theo Hernandez-Denzel Dumfries, l’eccessivo binomio agonismo-adrenalina è andato oltre.

La sfida tra i due esterni di difesa potrebbe essere una delle chiavi del derby meneghino. Entrambi in gol nella scorsa giornata di campionato, Dumfries (15 milioni di valutazione sulla borsa dei calciatori) e Hernandez (42 milioni) garantiscono quella propulsione offensiva necessaria per i due allenatori ma nelle stracittadine non hanno mai fatto “amicizia”.

L’ultimo derby si è concluso con una doppia espulsione per entrambi mentre, nell’anno dello Scudetto rossonero, fu il terzino francese ad essere mandato prima negli spogliatoi per un grave fallo di gioco sull’olandese. Dopo un inizio di campionato passato tra campo e panchina, ecco che il derby potrebbe essere il match giusto per il rilancio dei due: un’occasione interessante anche sul FPeX, visto lo stato di forma di entrambi (var% positive).

FPeX Inter Milan – A Loftus il compito di inibire Calhanoglu

Nella trasferta di Monza i tifosi interisti hanno potuto toccare con mano la centralità nevralgica di Hakan Calhanoglu nel gioco di Inzaghi. La decisione di farlo rifiatare in vista dell’impegno in Champions League, e la conseguente panchina per l’intera durata del match, ha creato qualche problema di troppo, con Kristjan Asllani ancora lontano da offrire le performance del compagno turco (39 milioni).

Il derby non può che essere “la Partita” per il giocatore in maglia 20. Il passato rossonero amplifica il tutto, condito da un amore mai sbocciato con la Curva Sud e che si è manifestato dopo il passaggio all’altra sponda del Naviglio.

Per schermare il gioco pregevole di Calhanoglu la scelta di Fonseca potrebbe cadere sulla fisicità, mista a grande gamba, di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese (13 milioni) dovrà pensare più all’aspetto pratico, diventando “l’ombra” del regista nerazzurro e pensando alla riconquista alta del pallone.

FPeX Inter Milan – Morata lancia la sfida a un Lautaro in difficoltà

Un gol in campionato tra i due. Solo il timbro all’esordio di Alvaro Morata fa muovere dalla casella zero le marcature segnate dallo spagnolo e da Lautaro Martinez. Un inizio, dunque, da rivedere per entrambi, al di sotto delle aspettative ai nastri di partenza della Serie A 2024/25.

Lo spagnolo (16 milioni) ha, dalla sua, un noioso infortunio che lo ha tenuto fuori 2 partite su 4 e, nelle restanti, è sempre partito dalla panchina. «Derby da giocare con fame e cuore, voglio segnare», ha sentenziato l’ex attaccante dell’Atletico Madrid in una recente intervista. Nonostante un Tammy Abraham convincente, la maglia da titolare dovrebbe prendersela il capitano della Spagna campione d’Europa.

Da un campione ad un altro, perché il capitano interista ha vinto la Coppa America 2024 con la sua Argentina e, per questo, ha saltato tutta la preparazione estiva con il club. Ancora a secco in Serie A e con una forma fisica al limite della sufficienza (-4,05% da inizio campionato), Lautaro (61 milioni) ha nel Milan una delle sue vittime preferite, a quota 8 gol realizzati nei derby.

Morata o Martinez? Agli utenti della borsa dei calciatori l’ardua scelta su quale attaccante puntare.

