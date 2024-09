L’Inter sbarca al cinema: dal 19 settembre nelle sale il film sul 20° scudetto

“Inter. Due stelle sul cuore” è prodotto da Filmmaster in collaborazione con Red Joint Film e Inter Media House , diretto da Carlo A. Sigon e distribuito da Nexo Studios , con Radio 105 come partner radiofonico e con il supporto di media partner come La Gazzetta dello Sport e Coming Soon .

A guidare questo viaggio emozionante ci saranno i protagonisti della stagione, tra cui mister Simone Inzaghi e gli eroi in campo, insieme alla dirigenza e alle leggende del club . Non mancheranno anche celebrities nerazzurre del mondo del cinema e della musica, come Gabriele Salvatores, Matilde Gioli, Luciano Ligabue e Rose Villain , che condivideranno le loro esperienze e le emozioni vissute durante il cammino verso il titolo.

Il ventesimo scudetto dell’Inter trova una nuova dimensione nelle sale cinematografiche con il film-evento “Inter. Due stelle sul cuore” , in programma dal 19 al 25 settembre nelle principali città italiane . Questa pellicola celebra il trionfo del club nerazzurro, offrendo uno sguardo esclusivo su immagini inedite, racconti toccanti e testimonianze di chi ha vissuto in prima persona l’incredibile cavalcata verso la conquista della seconda stella.

“Inter. Due stelle sul cuore” Marotta: «Un momento toccante per me»

Anche il Presidente e AD dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato l’uscita del docu-film nelle sale cinematografiche: «Questo è un momento particolarmente toccante per me. Il film rappresenta un contenitore pieno di valori vissuti durante la stagione. Vincere è straordinario e non si vince per caso, ma perché lo si merita.»

Si attiene alla realtà l’ex Juve, perchè l’Inter in fondo la seconda stella l’ha meritata. Ma la testa è già al nuovo campionato. In programma c’è la sfida contro il Monza, domenica alle 20.45, valevole per la quarta giornata. Sullo sfondo il match di lusso contro il Manchester City in Champions League ed un inevitabile ritorno, con la mente, alla sfortunata finale di Istanbul del 2023.