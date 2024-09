San Siro, Inter e Milan in Comune domani mattina. Monguzzi: «No a concessione in regalo»

Domani mattina, alle ore 11, Inter e Milan si recheranno a Palazzo Marino per incontrare il sindaco Giuseppe Sala e metterlo al corrente delle loro valutazioni sul piano di fattibilità per la ristrutturazione di San Siro presentato nei mesi scorsi da WeBuild.

Da giorni si inseguono numerose indiscrezioni sulla volontà dei club di continuare a condividere uno stadio, ma che potrebbe non essere per forza San Siro. Un clima di incertezza che ha incendiato il dibattito, politico e non, soprattutto dal lato dei contrari a una privatizzazione del Meazza.

E dopo i comitati cittadini, ecco che a esprimere la sua contrarietà è Carlo Monguzzi, leader di Europa Verde in Consiglio Comunale che sui social ha scritto: «Attenzione che ogni sconto che le squadre chiedono al comune poi lo pagano i cittadini. Evitiamo! Venga il Sindaco in consiglio comunale prima di trattare con le squadre. Non si butti via il valore economico del Meazza (70 milioni) regalandolo alle squadre sotto forma di concessione per 90 anni: sono soldi che poi ci mettono i cittadini».

Monguzzi ha concluso il suo messaggio con una proposta green: «Bisognerebbe depavimentare i 200mila metri quadri di asfalto intorno allo stadio e trasformarli in verde».