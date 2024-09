Pioli pronto al debutto con l'Al Nassr: la sfida contro l'Al Ettifaq di Gerrard su Sportitalia

Questa sera Stefano Pioli inizierà la sua avventura sulla panchina dell’Al Nassr, che conta fra le proprie fila calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e Marcelo Brozovic, fra gli altri, a poche ore dalla firma del suo contratto milionario con la società saudita.

L’ex allenatore del Milan, con cui ha vinto uno scudetto nel 2021/22, sarà chiamato a risollevare le sorti dell’Al Nassr che è partito con soli cinque punti nelle prime tre di campionato a partire dall’impegno della quarta giornata della Saudi Pro League in casa dell’Al Ettifaq, allenato da Steven Gerrard, e a punteggio pieno con nove punti in tre giornate, come i campioni in carica dell’Al Hilal e all’Al Ittihad di Karim Benzema.

Dove vedere Al Ettifaq Al Nassr tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Ettifaq e Al Nassr si giocherà all’Al Ettifaq Club Stadium di Dammam, venerdì 20 settembre 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Ettifaq Al Nassr tv streaming? Come seguire la sfida

L’esordio di Pioli sulla panchina dell’Al Nassr sarà visibile in chiaro grazie alla messa in onda in esclusiva di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 5060 sul decoder Sky). La telecronaca sarà affidata a Ivan Fusto e sarà visibile anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello. Ma non è finita qui, visto che l’altro match di giornata, Al Ahli-Damac verrà trasmesso sempre venerdì 20 settembre 2024 alle ore 17,50 in diretta su SoloCalcio, con il commento di Andrea Casna.

La Roshn Saudi League e tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.