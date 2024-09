Ufficiale, Pioli nuovo tecnico dell’Al Nassr: l’impatto sui conti del Milan

Adesso è ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore dell’Al Nassr. Il tecnico italiano ha risolto il contratto che lo legava al Milan per poi trasferirsi in Arabia Saudita, nella squadra di Cristiano Ronaldo. Con il club saudita ha firmato un contratto fino al 2026 (con opzione per un’altra stagione) da 12 milioni di euro netti, bonus inclusi.

L’avvicendamento in panchina riguarda anche il Milan, club al quale Pioli era ancora legato da un accordo in scadenza al 30 giugno 2025. Il tecnico era stato sollevato dall’incarico per fare spazio a Paulo Fonseca, ma formalmente era ancora sotto contratto con la società rossonera. Ora, con questa nuova intesa, i rapporti si interrompono definitivamente.

Ma come impatterà questo addio sui conti del Milan? Pioli era legato ai rossoneri da un’intesa da 4 milioni di euro netti a stagione, cifra che al lordo si traduce in 7,4 milioni di euro lordi. Nel 2024/25 il Milan ha corrisposto all’allenatore i primi due mesi e mezzo di stipendio, motivo per cui il risparmio – rispetto alla stagione scorsa – dovrebbe ammontare a poco più di 5,8 milioni di euro lordi.

La cifra sarà comunque un po’ più bassa, perché il club corrisponderà a Pioli anche una buonuscita minima (della quale l’entità sarà nota solamente tramite il bilancio) e che era già stata concordata tra le parti al momento della separazione tra le parti lo scorso maggio.