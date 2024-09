Inter, San Siro tutto esaurito per il derby: aperta la rivendita per gli abbonati

Il derby di Milano è alle porte e come sempre San Siro regalerà un’atmosfera unica e sensazionale. La stracittadina, valida per la 5ª giornata di Serie A, è in programma domenica 22 settembre alle 20:45. Il Meazza sarà sold-out, ma i tifosi hanno un’ultima occasione per essere presenti allo stadio per tifare i propri colori.

Da martedì 17 settembre, infatti, i possessori di Abbonamento Plus hanno l’opportunità di mettere in vendita il proprio posto sulla piattaforma ufficiale, qualora non potessero partecipare all’appuntamento. Questi tagliandi saranno dunque disponibili solo ed esclusivamente su inter.it/tickets, dove i tifosi potranno consultare l’eventuale presenza di biglietti in vendita. Tutti i tagliandi verranno emessi in formato PDF mobile.