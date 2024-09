Shakhtar di nuovo in Champions nonostante la guerra: lo stadio che ospiterà gli ucraini

Per il 25esimo anno di fila lo Shakhtar Donetsk si è qualificato alla Champions League, che sia per un turno preliminare o per il torneo principale. Quest’ultimo traguardo è raggiunto con costanza nelle ultime stagioni, riuscendo ad arrivare agli ottavi di finale una volta, nel 2017/18.

Gli ucraini sono, quindi, una presenza costante nella massima competizione europea per club e quest’anno dovranno vedersela anche con due italiane, il Bologna e l’Atalanta, nel nuovo format introdotto per la stagione 2024/25 dalla UEFA. Il miglior risultato nella storia del club ucraino rimane quello conseguito nel 2010/11 quando lo Shakhtar raggiunge i quarti di finale contro il Barcellona che poi vinse quella Champions.

Dove gioca Shakhtar in Champions – Il trasferimento a Leopoli per il campionato e la Germania come sede per le gare internazionali

Come tristemente noto, la formazione ucraina non potrà contare sul suo stadio di casa, la Donbass Arena. Un divorzio forzato che ormai risale a poco più di 10 anni fa, dall’agosto 2014 per la precisione, a causa dell’invasione della Russia nella regione del Donbass. Una prima parte del conflitto russo-ucraino che vive una seconda fase da più di due anni.

Per questo, se per le gare casalinghe in campionato si è trasferito a Leopoli, per le gare internazionali la UEFA ha optato per far giocare lo Shakhtar in un paese diverso dall’Ucraina. E se nel 23/24 fu Amburgo a ospitare la formazione arancionera, per l’attuale stagione di Champions, che garantisce almeno otto partite, di cui quattro in casa, sarà un’altra città tedesca come Gelsenkirchen a ospitare le partite internazionali dello Shakhtar.

La prima occasione sarà proprio con l’Atalanta, con i bergamaschi di Gian Piero Gasperini che dovranno così volare in Germania per affrontare lo Shakhtar il 2 ottobre per la seconda giornata della prima fase di Champions League 2024/25.