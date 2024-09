Footballco accelera la crescita tecnologica: Nigel Leigh nominato nuovo CTO

Footballco accelera sulla crescita tecnologica: la società di contenuti e media calcistici ha infatti annunciato la nomina di Nigel Leigh come Chief Technology Officer. Leigh entra in Footballco proveniente da XL Media PLC, dove ricopriva il ruolo di Chief Information Officer, dopo i suoi ruoli come Chief Digital Technology Officer presso Johnston Press e responsabile delle piattaforme commerciali (digitali) per il Telegraph Media Group.

In Footballco, Leigh sarà responsabile del design del prodotto, dello sviluppo e dell’ingegneria per il portafoglio di marchi media calcistici dell’azienda, che include il marchio globale GOAL, il principale marchio femminile INDIVISA, oltre a testate locali come MUNDIAL (Regno Unito), Kooora (MENA), Voetbalzone (Paesi Bassi), Spox (Germania) e Calciomercato.com (Italia).

Nel suo nuovo ruolo, Leigh entrerà a far parte del team di leadership di Footballco e riporterà direttamente al CEO di Footballco, Juan Delgado. Leigh sarà incaricato di guidare i team di design, prodotto e ingegneria negli uffici di Footballco nel Regno Unito, Germania, Italia, Polonia e Medio Oriente.

Il CEO Juan Delgado ha dichiarato: «Da quando Footballco è stata separata da DAZN nel 2020, con il sostegno di TPG, abbiamo assistito a una crescita significativa, con un raddoppio delle entrate e una diversificazione dei ricavi, rendendo Footballco meno dipendente dal tradizionale modello di media pubblicitari. Questo è stato possibile grazie ai progressi nell’ambito dei ricavi da affiliazione e alla crescita in nuovi mercati, come il Medio Oriente e gli Stati Uniti. Nigel rappresenta un’importante assunzione per l’azienda per portare questi progressi al livello successivo, come dimostrato dal suo tempo in XL Media PLC, dove ha svolto un ruolo importante nella crescita del business delle affiliazioni. Allo stesso modo, la sua esperienza al Telegraph Media Group e Johnston Press ha dimostrato la sua capacità di guidare grandi team in uffici globali e di unire marchi editoriali su un’unica infrastruttura tecnologica».

Nigel Leigh ha dichiarato: «Sono entusiasta di entrare a far parte di Footballco e non vedo l’ora di lavorare sui vari marchi media calcistici dell’azienda in un momento che è entusiasmante sia per l’azienda che per il calcio in generale. La dimensione di Footballco nel mondo del calcio è impareggiabile, ma c’è anche un enorme margine di crescita, in termini di nuove fonti di ricavo, affiliazioni e nuovi mercati, che siano geografici o demografici, come il calcio femminile».