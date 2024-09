Nuova Champions, su Sky 2,7 milioni di spettatori per la prima serata

Un milione e 122mila spettatori complessivi per Juve-PSV, un milione e 196 mila per Milan-Liverpool, tra il totale degli ascolti, e circa 650mila davanti alla tv per il post-match.

Sono questi i numeri della di partenza per la nuova UEFA Champions League nella Casa dello Sport di Sky. Il primo martedì in esclusiva ottiene, in total audience, 2,7 milioni di telespettatori cumulati. Ascolti sopra il milione per le due italiane e il record di circa 650 mila spettatori per il postpartita: è il migliore risultato degli ultimi tre anni su Sky Sport.