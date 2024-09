Ufficiale, la Roma esonera l'allenatore: De Rossi sollevato dall'incarico

L’inizio di stagione complicato è costato la panchina della Roma a Daniele De Rossi. Dopo avere conquistato la conferma nella passata stagione con una grande seconda parte di campionato e la semifinale di Europa League, il tecnico non è riuscito a ripetersi in queste prime giornate e la famiglia Friedkin ha deciso di correre subito ai ripari.

«L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio», si legge nel comunicato che ha ufficializzato questa decisione.

«A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra», conclude la nota della Roma sull’allenatore.

De Rossi aveva firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 a cifre importanti lo scorso aprile: 10 milioni di euro circa complessivi. Secondo indiscrezioni della stampa sportiva, tra i possibili successori ci sarebbe anhe Stefano Pioli, che sembrava tuttavia a un passo dalla firma con l’Al Nassr.