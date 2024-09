Juve, Giuntoli: «Abbiamo cercato di risanare un club che perdeva tanto»

Il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nei minuti precedenti al debutto del club bianconero nella nuova Champions League. La formazione di Thiago Motta sfida gli olandesi del PSV per la prima giornata della nuova edizione della massima competizione europea per club.

«Una grande emozione, non sono più novello ma tornare in Champions dopo tanto tempo con la Juventus è sicuramente speciale. Abbiamo appena cominciato, sappiamo che è un percorso e siamo contenti di quello che è stato fatto», ha esordito l’ex Direttore Sportivo del Napoli, a proposito del mercato rivoluzionario di questa estate.

Dal punto di vista della sostenibilità, Giuntoli ha spiegato che «abbiamo cercato di risanare un club che perdeva tanto e abbiamo cercato di rimetterlo sulla retta via, investendo anche su calciatori giovani o molto giovani e abbassando il monte ingaggi. Abbiamo cercato di lavorare come movimento e come crescita del gruppo, non dei singoli».

«Gli acquisti sono stati fatti e sono stati investiti soldi sui cartellini, ma quelli che sono arrivati sono ragazzi molto giovani e con salari molto bassi. Abbiamo cercato fin da subito un equilibrio economico-finanziario, ma anche tecnico, che ci consentisse sin da subito di iniziare un nuovo corso», ha concluso Giuntoli.