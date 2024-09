Gli stadi della Champions League 2024/25: il Bernabeu il più capiente, San Siro è terzo

La finale della “coppa dalle grandi orecchie” si terrà all’ Allianz Arena , stadio casalingo del Bayern Monaco e al quarto posto come capienza più alta dell’intera competizione. Tra impianti storici e strutture di ultima generazione, ecco la classifica completa per capienza degli stadi della Champions League 2024/25.

La musichetta della massima competizione UEFA è pronta a risuonare nelle più importanti capitali europee, da Parigi a Londra, passando per Madrid. Berlino e Roma le grandi escluse, con Milano, Bergamo, Torino e Bologna a rappresentare il Belpaese in Europa.

Stadi Champions League capienza – Il Real Madrid domina anche in questa classifica

La superiorità dei Blancos di Florentino Perez ha sede anche a livello di impiantistica. La sacralità del Santiago Bernabeu e i suoi 85mila posti a disposizione eleggono il club madrileno a società con lo stadio più capiente.

Al secondo posto l’avversaria dell’ultima finale del Real nell’ultima edizione della Champions League. Il Borussia Dortmund può contare su un impianto casalingo, il Westfalenstadion, di grande fascino e calore da parte di più di 81mila spettatori.

Chiude il podio l’unico stadio italiano in questa top10. Lo stadio di San Siro, casa di Milan e Inter, ha a disposizione poco meno di 76mila posti, spesso sold-out quando le due milanesi giocano in Europa.

Nei restanti posti della top10 da segnalare il settimo posto dello Shakhtar Donetsk, che giocherà le partite in casa alla Veltins Arena (61mila spettatori) di Gelsenkirchen, a causa del conflitto bellico in corso in Ucraina. Chiude il ranking dei migliori dieci stadi per capienza il Celtic Park, stadio di casa degli scozzesi, con poco più di 60mila spettatori.

Stadi Champions League capienza – Juventus al ventunesimo posto, subito dietro il Bologna

Non sempre il numero di spettatori fa rima con successi o palmares della società. Basti pensare a strutture fuori dalla top10 come l’Etihad Stadium di Manchester (55mila), Anfield Road di Liverpool (53mila) o il Parc de Princes di Parigi (48mila).

A livello italiano, dopo San Siro, troviamo l’Allianz Stadium della Juventus al ventunesimo posto: il sold-out della struttura di Torino viene raggiunto con 41mila spettatori. Alle spalle del club bianconero il Bologna di Saputo, che può contare sullo stadio Dall’Ara e sui suoi 38mila posti a disposizione. Chiude l’Atalanta al ventinovesimo posto, con il Gewiss Stadium di Bergamo che può ospitare fino a 25mila persone sugli spalti.

Chiude il ranking degli impianti per capienza il Girona, squadra rivelazione della precedente Liga. Per le gare casalinghe del club iberico sarà protagonista lo Stadio Montilivi, con il sold-out raggiunto con poco più di 13mila spettatori.

Stadi Champions League capienza – Il resto della classifica

Di seguito i club e l’impianto casalingo con la relativa capienza massima, a ricoprire dalla 21esima alla 35esima posizione del ranking: