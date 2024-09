Inzaghi: «Si gioca tanto? Queste partite il motivo per cui guadagniamo bene»

Il tema dei calendari affollati e della salute dei calciatori continua a tenere banco, ma non tutti la pensano allo stesso modo, anche all’interno del mondo del calcio. Mentre ieri il centrocampista del Manchester City Rodri ha detto che i calciatori sarebbero vicini a un clamoroso sciopero, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha adottato una posizione più diplomatica.

«Lo sappiamo che si gioca tanto. Noi allenatori ne siamo al corrente. Posso dire che preparare queste partite per un allenatore è bellissimo ed emozionante. Sappiamo che queste partite sono anche il motivo per il quale guadagniamo bene», ha commentato l’allenatore dei nerazzurri durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con i Citizens.

«Quest’anno sarà nuovo il Mondiale per Club, come il formato della Champions. Ci sono problematiche, ma noi sappiamo a cosa andremo incontro. Dovrò cercare di alternare più giocatori possibili. Avremo domani qualche giocatore in meno, ma siamo abituati ad avere rotazioni a volte limitate», ha proseguito il tecnico dell’Inter a proposito degli impegni.

«Se so quanti punti possono bastare? No, basta vedere una simulazione di otto partite nei maggiori campionati e capisci quanti potrebbero essere i punti. E una novità per tutti, secondo me è un format che avrà successo: è più dispendioso in termini di partite, però secondo me sarà molto interessante», ha concluso Inzaghi.