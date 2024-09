La nuova Champions su Sky: i big match in esclusiva sulla pay-tv

Quali saranno le partite esclusiva Sky di Champions League? La nuova stagione delle coppe europee è pronta a partire: dal 17 settembre su Sky arrivano le nuove Coppe Europee, 51 imperdibili notti UEFAper 527 partite live totali, un’avventura unica da vivere come allo stadio.

Ripartenza al top tra storia e innovazione: UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League portano in campo un nuovo format, che moltiplicherà emozioni e suspence. Grande attesa per le 8 squadre italiane protagoniste delle tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale che offrirà più partite e più scontri tra le big già nella fase iniziale.

Per la prima volta nella storia ci saranno 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky (clicca qui per abbonarti) trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025 (inclusi i preliminari dei playoff che si sono svolti ad agosto) fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025.

Si parte così oggi martedì 17 settembre con il debutto della nuova UEFA Champions League e la sua “league phase”, con le affascinanti sfide del girone unico, il campionato d’Europa. Ma quali saranno le partite delle italiane che Sky trasmetterà in esclusiva?

Partite esclusiva Sky Champions League, la prima giornata

Juventus-PSV (martedì 17 settembre alle 18.45)

Milan-Liverpool (martedì 17 settembre alle 21)

Bologna-Shakhtar Donetsk (mercoledì 18 settembre alle 18.45)

Atalanta-Arsenal (giovedì 19 settembre alle 21)

Partite esclusiva Sky Champions League, la seconda giornata

Bayer Leverkusen-Milan (martedì 1 ottobre alle 21)

Inter-Stella Rossa (martedì 1 ottobre alle 21)

Arsenal.PSG (martedì 1 ottobre alle 21)

Shakhtar Donetsk-Atalanta (mercoledì 2 ottobre alle 18.45)

Liverpool-Bologna (mercoledì 2 ottobre alle 21)

Partite esclusiva Sky Champions League, la terza giornata