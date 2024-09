Le nuove coppe europee valgono 4,4 miliardi di ricavi nel 2024/25: la UEFA incassa il 15%

La stagione 2024/25 è pronta a partire e la Uefa ha già fatto i conti per quanto riguarda ricavi e premi da distribuire tra le società che parteciperanno alle coppe.

Ma quanto l’Uefa trattiene dai ricavi che, di fatto, vengono generati dai club? La Federcalcio continentale ha reso note le cifre relative al fatturato previsto dalle competizioni per club nella stagione 2024/25. In particolare fatturato lordo della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League e della Supercoppa UEFA 2024 è stimato in 4,4 miliardi di euro per la stagione 2024/25, in crescita dai 3,5 miliardi del 2023/24.

UEFA ricavi Champions League, le cifre

Da questa cifra, l’UEFA effettuerà diverse detrazioni:

Costi organizzativi e amministrativi per le competizioni: 387 milioni di euro

Club partecipanti ai turni di qualificazione: 132 milioni di euro

Club non partecipanti: 308 milioni di euro

Schema di distribuzione della Women’s Champions League: 22 milioni di euro

Youth League: 3 milioni di euro.

Delle entrate nette risultanti di 3,548 miliardi di euro (2,92 miliardi nel 2023/24), il 6,5% sarà riservato al calcio europeo e rimarrà alla UEFA (231 milioni di euro rispetto ai 190 milioni del 2024/25), e il restante 93,5% sarà distribuito ai club partecipanti. Sulla base delle previsioni, quindi, l’importo totale disponibile per la distribuzione ai club partecipanti nel 2024/25 è di 3,317 miliardi di euro, di cui 2,437 miliardi di euro saranno distribuiti ai club che partecipano alla UEFA Champions League e alla Supercoppa UEFA (2,0 miliardi nel 2023/24), 565 milioni di euro saranno distribuiti ai club che partecipano alla UEFA Europa League (465 milioni nel 2023/24) e 285 milioni di euro saranno distribuiti ai club che partecipano alla UEFA Europa Conference League (235 milioni nel 2023/24).

UEFA ricavi Champions League, la distribuzione ai club

L’Uefa quindi distribuirà ai club che parteciperanno alla fase a gironi delle tre competizioni circa il 75% dei suoi ricavi (3,317 miliardi), rispetto a una quota pari al 78% nel 2023/24: un ulteriore 10% sarà distribuito alle altre società (tra chi verrà eliminato nei turni di qualificazione, chi non parteciperà alle coppe e la quota per la Champions femminile), mentre l’Uefa incasserà circa il 15% (pari a circa 618 milioni di euro rispetto ai 513 milioni del 2023/24).