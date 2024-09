Atalanta, Percassi: «Il nuovo stadio è un capolavoro: speriamo sia uno stimolo per altre città»

“Per la nostra famiglia e tutta la società sarà una grande emozione e un grandissimo orgoglio giocare in Champions League nella nostra casa completamente ristrutturata. Per noi è un capolavoro, un progetto che per tutto il territorio e per la città è carico di significati. Dietro c’è tanto lavoro, però il risultato è straordinario”. Lo ha detto Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, durante la prima puntata della nuova stagione de “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento condotta da Emilio Mancuso.

“L’Italia è il paese più bello del mondo e tutte le città, piccole o grandi che siano, meritano uno stadio degno. Speriamo che l’Atalanta con questo progetto possa rappresentare uno stimolo affinché le altre amministrazioni possano permettere alle altre società di investire”, ha proseguito Percassi.

“L’Atalanta deve compiere un passo alla volta come ha sempre fatto, iniziando dal conquistare la salvezza anche quest’anno. Non è nostra abitudine sbandierare obiettivi, la nostra storia ce la siamo creata giornata dopo giornata. La scorsa stagione è stata un qualcosa di unico e sono stati fatti altri investimenti importanti, ma ogni annata è diversa e sarà il campo a parlare”.

“Si tratta di una squadra che ha delle potenzialità ma anche aspetti da migliorare, tutto quello che raccoglieremo sarà solo frutto del lavoro – prosegue Percassi -. Giocare la nuova Champions League ci farà crescere e ci permetterà di ospitare grandi squadre. Dobbiamo essere coscienti di quello che stiamo vivendo, senza però perdere mai di vista la realtà e da dove veniamo”. Giovedì l’esordio contro l’Arsenal: “Giochiamo contro una squadra fortissima, ben consapevoli che sarà molto dura, ma è una sfida che rappresenta un’ennesima serata eccezionale per la storia del nostro club”, conclude.