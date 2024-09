Quarta giornata Serie A: Juventus capolista per la copertura media, sul podio Napoli e Inter

A seguire si posizionano altre quattro big della Serie A: il Napoli , con 12.279 menzioni , l’Inter , con 12.319 citazioni , il Milan ( 12.279 ) e la Roma ( 10.341 ). Exploit anche per Cagliari e Venezia che, a causa degli scontri persi entrambi per 4-0 con Milan e Napoli, guadagnano rispettivamente sette e otto posizioni.

Questo il verdetto di Mediascore , la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, in collaborazione con Calcio e Finanza . Mentre è ancora in svolgimento la quarta giornata, l’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

A guidare la classifica delle società più citate della quarta settimana di Serie A, dopo lo stop per le gare della nazionali, c’è la Juventus . I bianconeri, già protagonisti nell’avvio di campionato con due vittorie, sono al centro del dibattito per i due pareggi consecutivi per 0-0 e le prime critiche mosse al nuovo allenatore Thiago Motta . In particolare, la squadra bianconera ha ottenuto 14.021 menzioni sui media .

MediaScore: la classifica media durante la quarta giornata

Osservando gli scostamenti tra la terza e la quarta giornata di campionato, si osserva come il posizionamento delle società si modifichi in modo visibile soprattutto nelle posizioni dopo il podio.

Mentre Cagliari e Venezia beneficiano degli scontri con le big guadagnando posizioni, il Genoa non può dire lo stesso dopo il pareggio agguantato all’ultimo minuto contro la Roma. Il Grifone, con 3.824 menzioni sulla stampa, si posiziona dodicesimo perdendo due posizioni rispetto alla scorsa settimana.

Poche menzioni anche per Lazio e Parma, già protagoniste delle scorse giornate di campionato ma che in questo weekend scenderanno in campo nel posticipo del lunedì sera.

MediaScore: i temi di dibattito durante la quarta giornata

Osservando le menzioni alle squadre emerge come i temi al centro delle conversazioni siano stati soprattutto:

Calciomercato e impatto dei nuovi acquisti

Nonostante la fine della sessione estiva di calciomercato, l’operato delle società fa ancora discutere sulla stampa. Su tutti, i protagonisti sono i nuovi acquisti delle big di Serie A e il loro impatto sui risultati. Anche in questo caso molti commenti riguardano la Juventus, con l’impiego dei nuovi volti Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez che non ha portato i tre punti sperati. Sempre riguardo i bianconeri ha fatto molto discutere anche il ritorno di Giorgio Chiellini in veste di dirigente, al fianco dell’AD Scanavino, per curare i rapporti istituzionali con gli organi calcistici;

Il tocco di Conte

Protagonista in campo della quarta giornata di Serie A è senz’altro il Napoli, che dopo l’avvio shock contro il Verona ha trovato tre vittorie consecutive e, complici i passi falsi di Inter e Juventus, si trova ora in testa alla classifica generale in attesa di Verona e Udinese. Molte analisi sui media riguardano la capacità di Conte di sfruttare le doti del suo bomber di fiducia, Romelu Lukaku, e integrarlo nel gioco della squadra;

Arriva la Champions

Grande attenzione in settimana anche per l’esordio in Champions League delle cinque squadre italiane, per la prima volta così tante nella storia della ex Coppa dei Campioni. Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan saranno impegnate tra martedì e giovedì nel primo turno della nuova Champions, il cui format è ancora al centro di numerosi articoli di spiegazione e approfondimento durante la settimana.