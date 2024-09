Juventus, Inter e Milan su tutte per menzioni social: oltre un milione i contenuti dei tifosi

Questo il verdetto di MediaScore , la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social dei 20 club di Serie A, in collaborazione con Calcio e Finanza . Con la quarta giornata ancora in svolgimento, l’indagine effettuata restituisce una classifica delle citazioni sulle piattaforme social da parte degli utenti.

I bianconeri, già protagonisti nell’avvio di campionato con due vittorie e un pareggio, sono al centro del dibattito anche per il ritorno di Giorgio Chiellini come dirigente, in qualità di responsabile dei rapporti istituzionali con gli organi calcistici nazionali e internazionali.

Tifosi e utenti delle principali piattaforme social incoronano la Juventus protagonista social della quarta giornata di Serie A. Con 42.700 menzioni , infatti, i bianconeri staccano le altre squadre in termini di presenza online degli ultimi giorni, dovuta soprattutto al pareggio a reti bianche contro il Como ma anche all’imminente esordio in Champions League contro il PSV.

MediaScore: la classifica social durante la quarta giornata

Il posizionamento delle società in classifica, in quella delle menzioni social così come in quella delle citazioni sui media, vede alcuni cambiamenti da una settimana all’altra, dettati dalle prestazioni delle squadre in campo e anche da ciò che accade fuori dal rettangolo di gioco.

Oltre a Cagliari e Venezia, sono protagoniste in positivo della classifica l’Empoli, che strappando un punto alla Juventus si guadagna l’apprezzamento di molti utenti, e il Monza, andato vicinissimo a una clamorosa vittoria contro i campioni d’Italia dell’Inter.

MediaScore: i temi al centro del dibattito sui social

Osservando le menzioni alle squadre emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Fantacalcio e pagelle

Con la quarta giornata di Serie A è ufficialmente iniziata anche la stagione fantacalcistica: il campionato parallelo alla Serie A nel quale ogni tifoso può costruire una propria rosa di calciatori e diventarne allenatore. Da anni ormai i commenti sul fantacalcio sono protagonisti delle conversazioni social sulla Serie A, tra richieste di consigli e commenti di incoraggiamento ai propri “fantagiocatori”, i tifosi sono sempre più coinvolti in tutte le partite del weekend nella speranza di un gol o un assist;

Rabiot e gli ultimi colpi di calciomercato

Sebbene il calciomercato in entrata sia ormai concluso in tutti principali campionati europei, c’è ancora possibilità per le squadre di ingaggiare calciatori rimasti svincolati dopo l’ultima stagione. È il caso del Marsiglia, squadra francese allenata dall’italiano De Zerbi, che ha deciso di puntare sull’ex centrocampista juventino Adrien Rabiot. Proprio questa trattativa ha fatto molto discutere sul web nella giornata di domenica, soprattutto i tifosi che avrebbero voluto vedere Rabiot ancora in Italia;

Al via la nuova Champions League

Sui social media, come sulla stampa, grande attenzione è stata dedicata durante la settimana all’inizio della nuova Champions League, con la inedita formula scelta dall’Uefa per regalare ancora più spettacolo ai tifosi. Oltre alle gare d’esordio di Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan, molti tifosi commentano le probabilità che la “Coppa dalle grandi orecchie” torni a una delle cinque società italiane, dopo l’impresa sfiorata dall’Inter nel 2023.