Cardinale: «Bolla nei diritti tv sportivi? Il modello da seguire è quello della NFL»

Negli ultimi due giorni si è tenuta a Oxford la seconda edizione del “IMG X REDBIRD SUMMIT”, che ha visto fra i protagonisti ovviamente anche il fondatore Gerry Cardinale, patron del Milan dall’estate del 2022.

In uno dei panel in cui è intervenuto Cardinale, che con la sua RedBird controlla anche il club francese del Tolosa, si è parlato anche di pirateria, ma più in generale sulla situazione dei diritti televisivi sportivi e della convivenza fra trasmissione lineare, intendendo il mezzo televisivo che tutti conosciamo, e quella streaming.

«Tutti stanno facendo i salti mortali sugli asset lineari, dicendo che è tutto finito, tutto è binario – ha analizzato Cardinale –. Stasera più persone guarderanno la CBS che Netflix, e questo continuerà per i prossimi 20 anni. Ci saranno diverse modulazioni in questa traiettoria e ci sarà una convergenza. Il fattore semplice significa che la realtà è che la maggior parte delle persone non si abbonerà a 18 diversi servizi di streaming. Ecco perché c’è una proposta di valore nel bundle».

«Ci saranno alcuni che lo faranno – continua il patron del Milan –, quindi il punto è avere il lineare accanto allo streaming e offrire un menù di opportunità per dare ai detentori di proprietà intellettuale ciò di cui hanno bisogno. Lo stesso discorso vale per i distributori. Ovviamente continueranno ad esserci queste schermaglie».

Cardinale ha concluso il suo intervento citando la Superlega: «Una sorta di bolla nei diritti tv sportivi si vede un po’ ovunque. Lo si vede in America, nel baseball, in Europa tra la Premier League e il continente, ed è per questo che si è arrivati al tentativo di creare la Superlega. Ciò che ha fatto la NFL è davvero il modello da seguire, perché ha messo tutto insieme. Il football universitario è il secondo sport più popolare in America, ma è altamente frammentato. Non hanno avuto la capacità di andare sul mercato per la monetizzazione della loro proprietà intellettuale come un unico singolo pacchetto».