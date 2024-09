Controllo sui conti dei club, entro fine anno sarà operativa l'authority voluta da Abodi

Il Decreto Abodi ha introdotto un’authority indipendente di controllo per i conti dei club professionistici. Un nuovo ente che prende i compiti della Covisoc per quanto riguarda le società professionistiche italiane di calcio e basket.

E ora questa authority è pronta a essere sfruttata al massimo, come ammesso dallo stesso ministro per lo Sport del governo Meloni. «Si dà attuazione a una norma ed è un modo per dire che non stiamo scherzando. Nomine? Due dei membri sono espressione di una rosa di cinque della Federcalcio, della Federbasket e dalle altre leghe professionistiche del calcio: la Serie A, la B e la C oltre alla Serie A di basket», le parole del ministro a margine dell’evento per lanciare la “Giornata dello sport italiano nel mondo”.

Come è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale negli scorsi mesi, per quanto riguarda i costi «per l’istituzione e l’avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l’anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo».

Dal 2025, invece, la Commissione provvederà all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento attraverso: