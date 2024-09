Milan-Liverpool, il Prefetto di Milano vieta la vendita di alcolici

Martedì 17 settembre, il Milan farà il suo esordio stagionale in Champions League. E l’avversario non è di quelli banali, visto che a San Siro arriverà il Liverpool, che da questa stagione ha in panchina Arne Slot, che avrà il compito di non far rimpiangere il lungo ciclo di Jurgen Klopp.

C’è grande attesa fra i tifosi rossoneri, desiderosi di vedere la propria squadra in ascesa dopo un inizio di campionato tutt’altro che soddisfacente. Ma l’attenzione sulla partita è al massimo anche per le forze dell’ordine. Infatti, l’arrivo di numerosi tifosi inglesi a Milano ha già attivato la Prefettura del capoluogo lombardo.

Infatti, nella giornata di oggi, è arrivata la disposizione del Prefetto Claudio Sgaraglia, che specifica come tale scelta sia stata presa «per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l’ordine pubblico dovute all’eventuale abuso di bevande alcoliche». È stata vietata anche la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine per l’asporto.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di martedì 17 settembre nella zona Centro (Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Largo Beltrami, Piazza Castello, Foro Buonaparte) e nella zone Darsena e Navigli, Corso Como e dintorni a partire dalle 12 e fino alle 24.00.