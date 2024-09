ManCity, Guardiola: «Indagini FPF? Tutti sono innocenti fino a prova contraria»

Lunedì sarà il giorno della prima udienza del procedimento contro il Manchester City avviato dalla Premier League per le 115 presunte violazione del Fair Play Finanziario interno al massimo campionato inglese.

Ma se il processo, nella sua interezza, non dovrebbe concludersi con una sentenza prima della fine dell’anno, la stagione 2024/25 continua e il City a il dovere di competere per tutti i trofei in cui partecipa, sopratutto quella Champions League tanto ambita che è arrivata per la prima nella storia nel 2022/23.

Proprio in vista dell’udienza di lunedì, come riporta Daily Post Nigeria, ha parlato il tecnico dei Cityzens Pep Guardiola durante la conferenza stampa prima della partita di sabato contro il Brentford: «Spero che finisca presto. Sarà il comitato indipendente a decidere. Aspetto con impazienza la decisione. Non sono un avvocato, ce ne sono molti in questo paese e in Spagna. Aspetto di vedere. No, non ne abbiamo parlato nello spogliatoio. Erling non è un avvocato. È stato affidato a un comitato indipendente. Non ne parlo con loro».

«Sono contro che inizi lunedì – ha proseguito Guardiola in conferenza –, so che ci saranno delle voci, ma vedremo. So cosa si aspettano le persone. Tutti sono innocenti fino a prova contraria». Il periodo delle eventuali violazioni evidenziato dalla Premier League va dal 2009 al 2018, con Guardiola che è approdato a Manchester a febbraio del 2016.