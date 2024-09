Torino, siglata una partnership con RedBull: sarà il nuovo Official Energy Drink Partner

Un ottimo inizio di campionato per il Torino di Paolo Vanoli che si trova a quota 7 punti dopo le prime giornate e avendo incontrato già Milan, in trasferta, e Atalanta in casa. Un momento positivo dei granata che si rispecchia anche fuori dal campo.

Infatti, il club torinese ha ufficializzato una nuova partnership con RedBull, il noto marchio di energy drink che vanta una grande esperienza nel mondo dello sport sia come proprietaria di Salisburgo e Lipsia, ma anche in altri sport come la Formula 1 e MotoGP, ma anche surf, sport invernali, musica e gaming.

Torino sponsor RedBull – I dettagli

Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Torino, RedBull sarà il nuovo Official Energy Drink Partner della squadra granata per la stagione 2024/25. «La partnership porterà novità importanti al Club – si legge nella nota –, a partire dal coinvolgimento allo Stadio Olimpico Grande Torino. Red Bull caricherà la squadra con l’Energy Entrance per il riscaldamento e durante gli Energy Break nelle partite più calde, accompagnando la squadra per tutta la stagione». Una partnership che segna l’esordio assoluto di RedBull nella Serie A italiana.