Inter e Milan insieme a San Siro? Sala: «Ipotesi che vedo favorevolmente»

Si avvicina sempre di più il giorno dell’incontro, previsto per domani venerdì 13 settembre, fra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e i rappresentanti di Inter e Milan per discutere dello studio di fattibilità firmato da WeBuild per la ristrutturazione di San Siro.

Intanto, numerose indiscrezioni portano a pensare che i due club abbiano messo al primo posto di convivere anche in futuro in un unico impianto. Ma al momento non arrivano conferme ufficiali. Sicuramente non è stato ancora deciso nulla, né in un senso né in un altro, con Inter e Milan che sembrerebbero, al contrario, non convinte della ristrutturazione per una ragioni di costi-benefici.

A rompere il silenzio sulla vicenda ci ha pensato però il sindaco Sala, che a margine della presentazione dei Mondiali di canoa all’Idroscalo: «Vedremo domani come arriveranno da me i club. Posso solo dire che ogni possibile soluzione che porti alla convivenza delle due squadre nell’area di San Siro la vedo positivamente».

«La partita è apertissima – ha confermato Sala –, quello che le squadre vogliono fare non lo so, aspetto conferme formali. Si può fare tutto ma bisogna andare decisi in una direzione, quando una decisione sarà stata presa io poi sarò al loro fianco. Oggi però sono ancora tante le opzioni aperte».