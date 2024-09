Serie B spaccata ma niente rinvio: si vota sul nuovo presidente e Dossena si ritira

Spaccatura dei club della Lega Serie B. Alcuni club infatti hanno chiesto il rinvio dell’assemblea elettiva, iniziata da poco nella sede di via Rosellini a Milano. Diverse società sono infatti entrate in ritardo dopo una riunione informale nei pressi della Lega. Una richiesta tuttavia non accettata, considerando che da poco sono iniziate le procedure per la prima votazione.

Intanto però Beppe Dossena ha deciso di fare un passo indietro, ritirando la propria candidatura. Restano così candidati il presidente uscente Mauro Balata e il manager Vittorio Veltroni.