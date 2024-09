Sky alza il sipario sulla Champions: dirigenti e vip protagonisti a Milano tra inno e coppa

“A sky full of stars”, cantano i Coldplay. Piena di stelle sarà anche il cielo delle nuove coppe europee e in particolare della nuova Champions League, pronta a partire martedì 17 settembre con le prime sfide. Gare che saranno in esclusiva per il 90% su Sky e in streaming su Now, che ieri sera ha svelato i suoi piani per quello che sarà “il più grande spettacolo del mondo”. E per alzare il sipario sulla nuova stagione, a Milano si sono ritrovati per una sera campioni e leggende che saranno protagonisti su Sky, ma anche dirigenti dei club che scenderanno in campo così come tanti vip.

La vera protagonista, però, è stata la coppa dalle grandi orecchie, quella vera, accanto a cui sono sfilati via via tutti gli invitati, dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta con l’ad corporate Alessandro Antonello all’amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino con il managing director revenue Francesco Calvo fino al direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino, passando per il direttore marketing della Lega Serie A Michele Ciccarese e l’head of competitions Andrea Butti, tanti i vertici del mondo calcistico presenti alla serata, aperta dall’inno della Champions League cantato dal vivo. Ma anche rappresentanti delle istituzioni come Evelina Christillin, membro del Consiglio FIFA, o vip come Alessandro Borghese, Gianluca Gazzoli e Shade, quest’ultimo autore della canzone che accompagnerà la stagione delle coppe su Sky.

Poi ovviamente i tanti talent che saranno protagonisti del racconto delle coppe europee sulla pay-tv di Comcast, da Zvonimir Boban ad Alessandro Del Piero. Una squadra che, “allenata” da mister Fabio Capello, avrà tra le sue fila tra gli altri anche Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Aldo Serena, con Federica Masolin che condurrà Champions League Show, lo studio pre e postpartita insieme a Paolo Condò e Mario Giunta da un punto di vista giornalistico.

Tra un selfie e l’altro, così, Sky ha svelato i suoi piani per quanto riguarda le coppe europee nella prossima stagione. “Sarà il fiore all’occhiello di questa nostra stagione di sport”, ha ammesso l’ad di Sky Italia Andrea Duilio. “Per chi tiferò? Io tifo per la squadra più forte, che è la squadra di Sky Sport”.

“Sarà bello quello che vivremo da martedì, è una rivoluzione particolare: avremo finalmente un campionato europeo per club”, ha aggiunto Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia. “Siamo molto fortunati, avremo otto squadre italiane nelle coppe europee e quindi il 70/75% dei tifosi avrà la propria squadra, ci dà grande soddisfazione. È il più grande spettacolo del mondo, non ci sarà una competizione a livello globale così. Per noi è bellissimo, la casa dello sport è sempre più grande e diventa un grattacielo con un palinsesto che non ha eguali in Europa”.

“Siamo molto emozionati. Racconteremo il più grande spettacolo standoci dentro”, ha aggiunto il direttore di Sky Sport Federico Ferri. “Puntiamo a dare qualità al racconto, durante la stagione sveleremo delle novità per far vivere i 90 minuti con la miglior qualità di visione, dovunque e su qualunque mezzo”.

Dal 17 settembre su Sky e in streaming su Now, così, ci saranno 51 notti UEFA per 527 partite live totali, considerando l’esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025 (inclusi i preliminari dei playoff che si sono svolti ad agosto) di Champions League e tutte le 342 gare di Conference ed Europa League. Grande attenzione sarà data anche alla tecnologia, con innovative inquadrature aeree con Robycam, droni dedicati e camere Mini Ultra Motion da bordocampo, oltre ai nuovi “slomo” iperdefiniti e l’implementazione della realtà aumentata direttamente sulle azioni in campo, il tutto con il meglio della tecnologia e della qualità di visione, grazie al canale Sky Sport 4K, per i clienti Sky Q satellite, Sky Glass, Sky Stream.

Disponibili anche per le Coppe Europee Sky Sport Plus, per accedere a match center, risultati e classifiche, lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell’azione, e l’APP Sky Go.