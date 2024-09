Vince Mbappé: il PSG dovrà pagargli 55 milioni di stipendi arretrati

Nella giornata di ieri gli avvocati del Paris Saint-Germain e quelli di Kylian Mbappé si sono recati davanti alla commissione legale della LFP per la causa intenta al club dal calciatore che richiedeva 55 milioni di euro di pagamenti arretrati.

Come riporta il quotidiano francese L’Equipe, a 24 ore da quella udienza, e dopo aver rifiutato il tentativo di mediazione della Lega, la commissione legale della LFP ha condannato il PSG a versare l’intera somma richiesta al suo ex calciatore, ora tesserato per il Real Madrid. I 55 milioni includono gli stipendi di aprile, maggio e giugno 2024.

Ora, il PSG potrebbe essere colpito da ulteriori sanzioni, che andrebbero a sommarsi al pagamento della cifra dovuta, e che potrebbero avere effetto sia in campionato ma soprattuto in sede UEFA.