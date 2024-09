Caos Serie B: quattro votazioni a vuoto per il nuovo presidente

La prima assemblea elettiva per il nuovo presidente della Lega Serie B. Sono andate infatti a vuoto le prime quattro votazioni, dopo che inizialmente sembrava che l’assemblea potesse essere rinviata.

Nelle prime due votazioni, servivano 14 voti a favore per essere eletti: dalla terza, invece, ne bastavano 11. Tuttavia, però, gli undici voti a favore del presidente uscente Balata nella seconda votazione (che sarebbero bastati a rieleggerlo nella terza) sono scesi clamorosamente a dieci nel corso della terza tornata e addirittura a nove nella quarta votazione. Un solo voto nella prima tornata, invece, per l’altro candidato rimasto in corsa dopo il ritiro di Beppe Dossena, ovverosia il manager Vittorio Veltroni.

Nel dettaglio, con 19 squadre presenti (manca il Pisa), le quattro votazioni finora hanno avuto i seguenti risultati:

Balata 10 voti; Veltroni 1 voto; schede bianche 8; Balata 11 voti; schede bianche 8; Balata 10 voti; schede bianche 8; schede nulle 1; Balata 9 voti; schede bianche 9; schede nulle 1.

L’assemblea potrà proseguire ad oltranza nella votazione, cercando di trovare la quadra, ma al momento i lavori sono sospesi.