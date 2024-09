Sinner vince anche in tv: oltre 3 milioni di spettatori tra Sky e SuperTennis

Jannik Sinner ha superato anche Taylor Fritz e ha conquistato lo US Open, il secondo Slam di quest’anno per il tennista altoatesino che sancisce un altro record assoluto. Infatti, nella storia del tennis italiano mai nessuno aveva conquistato due Slam nello stesso anno solare.

Un successo mai in discussione per Sinner che ha superato per 3-0 lo statunitense. Successo anche di pubblico per l’ultima finale Slam dell’anno che in Italia è stata seguita da un totale di più di 3 milioni di spettatori per uno share del 17,5%. Due i fattori che hanno contribuito a questo risultato: l’orario di inizio della finale, le 20.00, e la mancanza di una programmazione sportiva in contemporanea, visto che non si è giocato il campionato di Serie A e la Nazionale scenderà in campo questa sera.

Ascolti tv Sinner Fritz US Open – Nuovo record assoluto per SuperTennis

Sinner-Fritz è andata in onda sia in chiaro su SuperTennis sia su Sky, grazie a un accordo siglato nelle scorse settimane fra le due emittenti. La finale degli US Open ha stabilito il record per il canale gratuito della Federtennis che ha raccolto un totale di 1.788.045 spettatori diventando così la partita più vista di sempre di Supertennis con uno share del 10,2% con un totale di 3.598.255 contatti. Scalzata dopo pochi giorni la semifinale fra Sinner e Draper, seguita da 744.010 spettatori medi.

Sommando gli ascolti di SuperTennis con quelli di Sky, che combinata con il servizio streaming Sky Go ha totalizzato 1.466.000 di spettatori, in totale la finale fra Sinner e Fritz è stata seguita da ben 3.254.045 persone. Per la pay tv, invece, la finale Sinner-Fritz ha registrato il terzo miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky, con 2 milioni 626mila spettatori unici.. Ascolti che si sono impennati in occasione del match point decisivo, con un picco di oltre 1 milione 800 mila spettatori medi complessivi in Total Audience e il 9,8% di share.