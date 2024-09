Inter-Milan, mercoledì inizia la vendita dei biglietti per il settore ospiti: tutti i dettagli

Il Milan di Paulo Fonseca arriva alla prima sosta per le nazionali sicuramente non in un buon momento, vista la mancanza di vittorie nelle prime tre partite di Serie A e il caso Leao-Theo Hernandez scoppiato durante la sfida dell’Olimpico contro la Lazio.

Un momento no che a Casa Milan si augurano che sia risolto a brevissimo termine visto che i rossoneri dopo la sosta sono attesi, in ordine, dall’esordio in casa della nuova Champions League contro il Liverpool e dal derby contro l’Inter, una delle partite più attese della stagione e carica di significato soprattutto dopo gli ultimi e la vittoria dello Scudetto nerazzurro proprio dopo la stracittadina.

Proprio per il derby con l’Inter, il sito ufficiale del Milan ha pubblicato i dettagli della vendita relativa al settore ospiti, che in questo caso saranno proprio i rossoneri, in vista della sfida in programma per il fine settimana del 21-22 settembre. Gli orari della quinta giornata, infatti, non sono stati ancora comunicati dalla Lega Serie A, ma molto probabilmente Inter-Milan si giocherà domenica sera, visto che le due squadre saranno impegnate in settimana con la Champions League (martedì Milan-Liverpool e mercoledì Manchester City-Inter) ed è da tenere in considerazione la questione televisiva con DAZN che ha in esclusiva assoluta sette partite a giornata e tre in co-esclusiva con Sky.

Biglietti settore ospiti derby Milan – Vendita al via martedì 5 settembre

Tornando al discorso settore ospite per il derby, la società rossonera ha comunicato che i tagliandi saranno in vendita al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sul sito ufficiale a partire da giovedì 5 settembre secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati : dalle 12.00 di giovedì 5 settembre alle 23.59 di martedì 10 settembre, la vendita sarà riservata agli abbonati 2024/25.

: dalle 12.00 di giovedì 5 settembre alle 23.59 di martedì 10 settembre, la vendita sarà riservata agli abbonati 2024/25. Vendita libera (necessaria CRN Card): gli eventuali biglietti rimasti saranno messi in vendita dalle 12.00 di mercoledì 11 settembre e fino a esaurimento.

Il costo dei tagliandi per Inter-Milan è di 49 euro cadauno; per poter acquistare il biglietto è necessario essere intestatari di una CRN Card in corso di validità.