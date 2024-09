Juve, presentata la lista Champions: Arthur inserito nei 28 insieme ai nuovi acquisti

Conclusa la finestra estiva 2024 del calciomercato che l’ha vista grande protagonista, la Juventus nella giornata odierna ha consegnato alla UEFA la sua lista di calciatori utilizzabili per l’edizione 2024/25 della Champions League.

Si tratta di un totale di 28 calciatori di cui 22 sono stati inseriti nella Lista A, mentre sei in Lista B. Ma chi ha i requisiti per essere iscritto in questa lista che dà la possibilità alle società di superare il limite dei 25 calciatori inseribili in quella A? La risposta arriva direttamente dal regolamento UEFA che recita: «Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2003 in poi ed è stato idoneo a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA – o per un totale di tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se erano tesserati con il club per i due anni precedenti senza interruzioni. I club possono registrare un numero illimitato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro e non oltre la mezzanotte CET del giorno prima di una partita».

Thiago Motta ha inserito come calciatori utilizzabili tutti nuovi acquisti arrivati in bianconero nelle scorse settimane e, a sorpresa, anche Arthur che comunque rimane in uscita dalla Juve dopo un anno di prestito alla Fiorentina. Assente, come previsto, Kostic. I due erano stati, secondo indiscrezioni, proposti proprio ai viola nell’ambito dell’operazione Nico Gonzalez, arrivato in bianconero alla fine ma senza l’inserimento di alcuna contropartita tecnica.

Juve lista Champions calciatori – Thiago Motta scioglie i dubbi

Ecco di seguito i calciatori inseriti da Thiago Motta per la Champions League 2024/25 con la distinzione fra Lista A e Lista B:

LISTA A 1 PERIN

3 BREMER

4 GATTI

5 LOCATELLI

6 DANILO

7 CONCEICAO

8 KOOPMEINERS

9 VLAHOVIC

11 NICO GONZALEZ

14 MILIK

15 KALULU

16 MCKENNIE

17 ADZIC

18 ARTHUR

19 THURAM

21 FAGIOLI

22 WEAH

23 PINSOGLIO

26 DOUGLAS LUIZ

27 CAMBIASO

29 DI GREGORIO

32 CABAL