Spalletti calciomercato – Le preoccupazioni del c.t. italiano

Il c.t., originario di Certaldo, ha messo in luce un problema che alcuni allenatori stanno affrontando in questi giorni: la difficoltà di gestire una squadra in un contesto in cui i trasferimenti possono avvenire anche mentre i campionati sono in corso (pensiamo al caldo tema Osimhen, ad esempio).

Questa situazione, secondo lui, complica ulteriormente il lavoro degli allenatori, che devono adattarsi continuamente ai nuovi calciatori e ad eventuali esuberi.

Spalletti calciomercato – Un tema di discussione comune

D’altra parte, le opinioni di Spalletti non sono certo isolate. Allo stesso modo si era espresso il mister del Napoli, Antonio Conte, con le stesse preoccupazioni, sottolineando che la possibilità di trasferimento durante la stagione può creare instabilità nelle squadre.

Gli allenatori devono non solo preparare i loro giocatori, ma anche affrontare l’incertezza legata a chi rimarrà e chi partirà. Oltre a ciò, la maggior parte delle volte, si ritrovano a dover “guidare la barca” senza le pedine più importanti per il campionato.

Spalletti ha anche indicato di rivedere le regole attuali del calciomercato. La sua speranza è che vengano apportate modifiche che possano rendere la situazione più gestibile per gli allenatori e le squadre.