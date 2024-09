Napoli, Osimhen fuori lista: ma può rientrare. Cosa dicono le regole

Victor Osimhen è stato ufficialmente escluso dalla lista per il campionato di Serie A, presentata dal Napoli nella giornata di ieri. A renderlo noto è stata la Lega attraverso i propri canali: il nome di Osimhen è completamente scomparso dalla rosa provvisoria dei 25, che oggi diventerà definitiva. Il belga Romelu Lukaku era stato inserito con il nume ro 9, proprio quello di Osi, ma in realtà il giocatore ha scelto l’11.

Evitata così la consacrazione della rottura con l’attaccante nigeriano, anche se il rapporto appare ormai difficilmente recuperabile. Osimhen rimane comunque uno dei top player della Serie A, con un ingaggio da 10 milioni netti a stagione fino al 2026, ed è ragionevole pensare che nei prossimi giorni andrà in scena quantomeno un confronto, un colloquio, con il club e con Antonio Conte.

La possibilità di rientrare nel novero dei 25, infatti, esiste: l’elenco definitivo sarà pubblicato oggi, e comunque il Napoli può effettuare due cambi fino a fine stagione senza limiti di tempo. Come si legge nel regolamento sulle liste, «le società di Serie A, in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono apportare le seguenti variazioni all’elenco dei 25 calciatori […]: e) sostituzione, per una sola volta nella stagione, fino ad un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori (indifferentemente, calciatori già tesserati per il club o calciatori neo-tesserati)».

«Victor non vuole assolutamente stare al Napo li né giocare. Abbiamo provato ad assecondarlo e pensavamo di aver chiuso una trattativa, ma non è andata bene. Lui vuole andare via e noi abbiamo fatto altre scelte. L’Arabia? Difficile che possa andarci in questa sessione di mercato», ha sottolineato ieri il Ds del Napoli Giovanni Manna.

A Osimhen, al momento, non resta che la Nazionale: non ha mai giocato un solo minuto in tutta l’estate con il Napoli, ma la Nigeria lo ha convocato per le partite di qualificazione alla Coppa d’Africa 2025 contro la Repubblica del Benin e il Ruanda.