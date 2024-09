Juve, crollo in Borsa: il titolo perde il 15%

Dopo il grande entusiasmo dei giorni scorsi in casa Juventus, il pareggio a reti bianche contro la Roma all’Allianz Stadium ha un attimo raffreddato gli animi fra le fila bianconere.

Ma se sul versante del campo un punto contro i giallorossi non rappresenta una delusione così grande, la settimana a Piazza Affari del club bianconero segna un caduta repentina dopo giornate di grande entusiasmo per il titolo della Juve.

Infatti, alla chiusura odierna della Borsa (che ha registrato una piccola perdita in una giornata comunque stabile) il titolo Juventus ha fatto registrare una perdita importante, pari al 15%, facendo crollare il valore per azione a 2,419. Una giornata iniziata subito in negativo per il titolo bianconero che ha in questo momento una capitalizzazione di mercato pari a 922,4 milioni di euro.

Tale valore, venerdì pomeriggio si attestava sopra il miliardo con il valore delle azioni che era pari a 2,8475, numeri che il titolo non raggiungeva da quasi un anno e arrivati grazie a una due giorni in cui il titolo bianconero aveva fatto registrare un +19,64%, andando a confermare un trend positivo che continuava praticamente da aprile.