Cala il sipario sul calciomercato: ecco la top11 dei colpi nella sessione estiva

Da giocatori che sono passati alla rivale storica, ad altri che hanno fatto la valigia e sono andati in altri campionati, fino a riserve di lusso che hanno optato per un trasferimento in cerca di spazio e nuovi stimoli. Tutte casistiche presenti nella top11 del calciomercato estivo nella borsa dei calciatori .

Il calciomercato estivo 2024/25 arriva alla propria conclusione, al termine di una torrida estate non solo per le temperature. Una stagione di calcio europeo che ha visto prima la manifestazione in Germania e poi quella olimpica in Francia, entrambe terminate con il successo spagnolo. I campionati sono già ripartiti e le prime indicazioni dal campo hanno già portato alla faziosa euforia, in alcune piazze, e alla feroce critica, in altre.

La Serie A si prende la scena: la difesa parla italiano

Come ogni formazione che si rispetti l’attenzione iniziale va sulla retroguardia a difesa della porta. Considerando che sulla piattaforma non sono presenti i portieri, il focus va sulla linea difensiva della top11.

La coppia di centrali riflette il concetto delle “sliding doors”, con la partenza di uno che è stata sopperita dall’arrivo dell’altro. Infatti, Raphael Varane (VAR19) ha lasciato Manchester in estate per approdare al Como mentre il suo posto è stato preso da Matthijs de Ligt (DEL04), uscito tra le polemiche dal Bayern Monaco. Due difensori accomunati dalla classe sopraffina e che hanno cambiato aria per rilanciarsi, seppur ci siano sei anni di differenza tra l’esperto francese e l’ex promessa dell’Ajax, valutato oltre il doppio rispetto al primo.

Le fasce della top11 sono presidiate da Pierre Kalulu (KAL20) e Leonardo Spinazzola (SPI37). Il jolly difensivo ex Milan è sbarcato a Torino in cerca di spazio, dopo essere scivolato in fondo alle gerarchie di Fonseca. Thiago Motta lo ha voluto fortemente e la sua duttilità può dare molti spunti tattici all’ex allenatore del Bologna.

L’ex Roma, invece, è stato scelto da Conte come esterno sinistro nel suo 3-4-3 e la nuova aria di Napoli può far riscattare le ultime due stagioni contraddistinte da continui infortuni, che lo hanno portato in scadenza di contratto con il club della famiglia Friedkin.

Il centrocampo arriva da Euro2024, per un valore oltre i 100mln

Il terzetto in mediana della top11 abbina grande quantità a qualità notevoli, come dimostrato dai protagonisti durante la manifestazione continentale: un centrocampo dalla quotazione di mercato complessiva a tre cifre.

Davanti alla difesa spazio a Youssouf Fofana (FOF19), appena trasferitosi dal Monaco al Milan. L’incontrista francese ha aspettato per quasi due mesi il club di Red Bird fino alla definitiva “fumata bianca” di metà agosto, per un trasferimento da oltre 20 milioni di euro. Muscoli ed equilibrio sono i punti di forza del francese, linfa vitale per una squadra rossonera troppo sbilanciata nei primi 180 minuti stagionali.

A Madrid è atterrato Conor Gallagher (GAL23), per una cifra che rispecchia il suo valore in piattaforma pari a 42 milioni di euro. L’inglese classe 2000, reduce da un Europeo passato più in panchina che in campo, è stato fortemente voluto da Simeone e l’ingente investimento ha alzato di molto le aspettative del pubblico di fede Colchoneros.

Chi invece ha vissuto un torneo da protagonista è Dani Olmo (OLM07), vera sorpresa della Spagna campione. EURO2024 come trampolino per arrivare in un top club come il Barcellona: l’ex numero 7 del Lipsia è stato prelevato per una cifra che supera quota 60 milioni di euro, nettamente sopra il suo valore di mercato (40 milioni). Dopo le esperienze in Croazia e in Germania, Olmo è pronto a prendersi la scena anche nel massimo campionato iberico.

La classe non è acqua: Mbappé guida il tridente della top11

Il vero erede di Benzema, seppur con una presentazione ispirata a quella di Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé (MBA07) ha coronato il suo sogno di vestire la maglia del Real Madrid e lo ha fatto da “parametro zero” di lusso, dopo l’uscita dal PSG. Il gol in Supercoppa Europea contro l’Atalanta ha inaugurato la sua stagione, portando in bacheca il suo primo trofeo in una competizione continentale per club.

Ai suoi lati vengono scelti due esterni dalla fantasia conclamata, i cui trasferimenti hanno fatto molto rumore e le ex tifoserie non sembrano volerli perdonare. Il caso di Nico Gonzalez (GON10) è solo l’ultimo dei trasferimenti tra Fiorentina e Juventus, dopo lo storico caso di Baggio fino ai recenti Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic.

L’argentino arriva a Torino per una cifra vicina a quota 40 milioni di euro, omnicomprensiva di bonus e riscatto la prossima stagione. L’ultima annata è stata contraddistinta da 16 gol complessivi, manna dal cielo per un reparto offensivo della Juventus che, troppo spesso, si è affidata al solo attaccante serbo.

Altro caso spinoso è Joao Felix (JOA14). Il talento portoghese ha vissuto un rapporto con i tifosi dell’Atletico Madrid che può esser definito, a dir poco, burrascoso. Il pubblico del Wanda Metropolitano non gli ha perdonato la scelta di andare al Barcellona la stagione scorsa, club che però non lo ha riscattato. Ora la definitiva partenza, a titolo definitivo, verso il Chelsea per 52 milioni di euro (stessa valutazione della piattaforma): Maresca sembra puntare molto su di lui, nonostante un reparto da “over-booking”.

Delineata, così, la migliore formazione dei colpi di questo calciomercato estivo. Una top11 di indubbia qualità e competitività a livello europeo. Ora tocca all’utente del FPeX – Football Players Exchange decidere su quali nuovi acquisti puntare ed aggiungerli al proprio portfolio, proprio come un vero trader in borsa!

FPeX – Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop, completare la procedura di registrazione e, importante novità, acquistare direttamente in euro o USDC i CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in euro. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: