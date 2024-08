Southwest in crisi, il fondo Elliott pronto a rivoluzionare la compagnia aerea

Southwest Airlines, nota come la prima compagnia aerea low cost al mondo, potrebbe essere vicina a un cambiamento radicale del suo storico modello di business. A spingerla verso questa direzione è uno dei suoi principali azionisti, il fondo statunitense Elliott Investment Management, ex proprietario del Milan, che ha recentemente aumentato la propria quota di partecipazione nella società al 9,7%.

Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, nel mirino di Elliott è finita la politica adottata dalla compagnia aerea che negli ultimi anni non ha cambiato il suo modello di business nonostante il mercato sia radicalmente cambiato, portando avanti così una strategia che con il passare del tempo è diventata obsoleta.

Recentemente, l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha abbassato l’outlook di Southwest a negativo, citando una redditività inferiore rispetto a quella delle altre compagnie aeree statunitensi. La compagnia sta affrontando difficoltà ormai da diverso tempo, e lo scorso luglio ha annunciato una serie di iniziative per cercare di invertire questa tendenza, tra cui l’introduzione della premium economy su alcune rotte nazionali, una scelta che rappresenta un compromesso tra la classe economy e la business class, volta a soddisfare le esigenze della clientela business. Tuttavia, per il fondo Elliott, queste iniziative non sono sufficienti, e la compagnia dovrebbe abbandonare il modello low cost che non risulta più redditizio.

Southwest Airlines è rimasta una delle ultime compagnie aeree al mondo a non far pagare il trasporto dei bagagli in stiva e a bordo, né a imporre la scelta del posto a sedere, che finora è rimasto libero. Questa politica, però, è stata criticata da Elliott, che ritiene che la compagnia stia perdendo importanti fonti di reddito: a livello globale, il mercato dei bagagli genera oltre 33 miliardi di dollari, e i servizi accessori, come i pasti a bordo, rappresentano circa un terzo del fatturato delle compagnie aeree. Nonostante ciò, l’attuale management di Southwest ha finora resistito ai cambiamenti, convinto che la politica del bagaglio gratis rappresenti un elemento distintivo rispetto ai concorrenti: «I clienti scelgono Southwest Airlines perché non applichiamo tariffe sui bagagli», ha dichiarato il CEO Bob Jordan.

Per 47 anni, Southwest è stata nota come la compagnia aerea statunitense più redditizia, senza mai registrare una perdita, fino alla crisi legata al Covid. Tuttavia, ora la situazione è cambiata. Nell’ultimo trimestre, Southwest ha riportato un calo del 51% dell’utile rettificato, sceso a 370 milioni di dollari, nonostante i ricavi record grazie all’elevato traffico passeggeri. Il trimestre è stato difficile per tutte le compagnie americane, a causa degli aumenti significativi del costo del lavoro e del carburante, che rappresentano due delle principali voci di spesa del settore, incidendo negativamente sui profitti. Le tariffe medie relativamente basse hanno ulteriormente aggravato la situazione. Anche American Airlines, principale concorrente di Southwest, ha registrato un calo del 44% dei profitti nel secondo trimestre, nonostante i ricavi record.

Southwest ha inoltre risentito della crisi della Boeing, dato che la sua flotta è composta interamente da Boeing 737, con un totale di 817 aerei a fine 2023. La battaglia tra il CEO e il fondo Elliott si preannuncia lunga e con possibili risvolti legali: nell’incontro con gli investitori previsto per il 26 settembre, Southwest potrebbe annunciare nuovi piani per migliorare la redditività e aumentare il numero di passeggeri. Fino ad allora, non sono esclusi ulteriori colpi di scena.