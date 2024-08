Le spese sul mercato 2024: Premier leader, la Serie A cresce e crolla l’Arabia

Quanto hanno investito i club dei maggiori campionati al mondo sul mercato durante la sessione estiva dei trasferimenti? Il CIES Football Observatory ha provato a rispondere a questa domanda, confrontando le spese per i trasferimenti portate a termine dai club di tutto il mondo (inclusi i bonus) tra l’estate del 2023 e quella del 2024. In entrambi i casi, il periodo considerato va dal 1° giugno al lunedì dell’ultima settimana della finestra di trasferimento (28 agosto nel 2023 e 26 agosto nel 2024).

Nel complesso, le spese sono diminuite del 13%, passando da 8,18 miliardi di euro a 7,08 miliardi di euro. I club della Premier League inglese sono stati ancora una volta leader in termini di spesa (2,19 miliardi di euro), sebbene i loro investimenti siano diminuiti (-270 milioni di euro, -11%). La Saudi Pro League ha registrato il calo maggiore sia in termini assoluti (-657 milioni di euro) che relativi (-75%) e ha rallentato dopo un’estate – quella del 2023 – ricca di colpi.

Negli altri top campionati europei, finora è stato registrato un calo nella Bundesliga tedesca (-160 milioni di euro, -20%), mentre gli investimenti sono aumentati in Serie A (+130 milioni di euro, con una crescita del 17%), con cifre stabili sia per la Liga spagnola che per la Ligue 1 francese. In termini assoluti, il massimo campionato italiano è quello che ha speso di più rispetto alla passata stagione.

L’aumento relativo più significativo tra i 20 campionati più attivi è stato invece registrato nel Brasileirão (+87 milioni di euro, +136%), principalmente a causa dell’arrivo di capitali stranieri nella proprietà dei club. Tra i primi 20 campionati per spesa si segnala anche la Serie B italiana, che si posiziona al 19à posto con 57 milioni di euro.