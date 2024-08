Nasce la nuova Champions League: il sorteggio in diretta su Sky

Dove vedere i sorteggi Champions? Si sta per alzare il sipario sull’attesissima nuova Champions. La prima edizione della massima competizione europea per club con il nuovo format – 36 squadre e girone unico – prenderà vita nella giornata di domani. E’ infatti in programma per giovedì 29 agosto il sorteggio della prima fase della manifestazione, che determinerà tutte le sfide da dicembre a gennaio.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza del torneo addirittura con cinque protagoniste. Ci sono Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, secondo il rigoroso ordine della classifica di Serie A nel 2023/24. Il quinto posto è stato reso possibile dalle ottime performance dei club italiani nelle coppe europee la passata stagione, risultati che hanno aperto a uno dei due posti extra messi a disposizione dalla UEFA.

Con l’inizio del torneo, Sky sarà assoluta protagonista. La pay-tv di Comcast (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e la sua tv online NOW trasmetteranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.

Dove vedere i sorteggi Champions? La nuova edizione svelata su Sky

Prima di entrare nel vivo, bisognerà però assistere ai sorteggi che definiranno le avversarie e il calendario di tutte le squadre in gioco. La cerimonia è in programma giovedì 29 agosto, a Monte Carlo, con inizio fissato alle ore 18.00. Anche il sorteggio subirà variazioni e diverrà un ibrido tra le storiche palline e un software che sceglierà le otto avversarie per ciascuna squadra.

Sky trasmetterà in diretta l’evento, con collegamento a partire dalle 17.45 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Mario Giunta condurrà lo studio per seguire gli accoppiamenti delle 36 squadre del torneo in compagnia del suo top team di ospiti, tra cui Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Fabio Caressa e Paolo Condò. Queste le squadre qualificate finora (e le relative fasce) in attesa degli ultimi playoff di ritorno, in programma questa sera:

PRIMA FASCIA – Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona

Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona SECONDA FASCIA – Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta , Juventus , Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan

Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, , , Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, TERZA FASCIA – Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Salisburgo, Youg Boys

Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Salisburgo, Youg Boys QUARTA FASCIA – Celtic, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest

Dove vedere i sorteggi Champions? La programmazione di Sky per la stagione europea

La settimana europea di Sky sarà sempre aperta dall’appuntamento con la UEFA Champions League. La padrona di casa è la signora dell’Europa di Sky Federica Masolin, alla conduzione del suo Champions League Show il martedì e il mercoledì di Coppa dalle 20 e dalle 23 e, per la prima giornata, anche il giovedì. Nello studio pre e postpartita, i campioni della squadra di Sky Sport analizzeranno i match del giorno mentre gli inviati saranno sui campi per le interviste e gli aggiornamenti live.

Le notizie da tutti i campi saranno affidate a Mario Giunta, insider della competizione con statistiche e curiosità. Le Coppe proseguiranno poi il giovedì con gli studi di UEFA Europa League (anche il mercoledì nella settimana esclusiva) e di UEFA Conference League a partire dalle 20 e dalle 23. In un’ideale linea di continuità rispetto alla Champions, anche di giovedì si divideranno la conduzione Mario Giunta, per i pre e i post partita, e Federica Masolin, che condurrà una nuova rubrica in chiusura della settimana delle Coppe europee: After Party – Best of Europe, il programma che in un’ora, dalle 23.30, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di UEFA Champions, Europa e Conference League, con i commenti di chi ha vissuto e raccontato per Sky Sport tutte le emozioni delle partite. In studio anche un nuovo volto di Sky Sport, la giovane creator Lisa Offside.

Non va dimenticato, infatti, che la rivoluzione nel format investirà anche la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 partite da vivere in esclusiva su Sky e NOW grazie a Diretta Gol, a partire dal 25 settembre.