Champions, Sky ha deciso: la migliore sfida di ogni turno tra big straniere in chiaro

L’ultimo tassello per quanto riguarda la nuova Champions League in tv si può dire sistemato. Sky ha infatti deciso che, a partire dalla prossima stagione calcistica (la prima del nuovo ciclo 2024-2027), trasmetterà una partita della massima competizione per club in chiaro per ogni turno, scegliendo la migliore tra quelle che vedono coinvolte le sole squadre straniere.

Per ogni turno della competizione, il martedì o il mercoledì, la pay-tv di Comcast trasmetterà su TV8 il miglior match tra quelli che vedranno in campo le formazioni estere (fatta eccezione per la sfida in esclusiva su Prime Video, ogni mercoledì). Confermata quindi la scelta di “premiare” i propri abbonati, mantenendo a pagamento (su Sky e in streaming su NOW) i match che vedranno coinvolte Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

Nuova Champions in chiaro – La scelta sui match di Europa League

Stesso discorso per quanto riguarda la UEFA Europa League. Anche per quanto riguarda la seconda competizione europea per club, Sky manderà in onda a pagamento le partite delle squadre italiane (Roma e Lazio), mentre mostrerà in chiaro un incontro per ogni turno del giovedì, possibilmente quello con le migliori squadre straniere.

Cambia in questo modo la struttura della Champions “free”. Fino a questa stagione, i diritti della sfida in chiaro appartenevano a Mediaset, che trasmetteva la migliore partita del martedì con un’italiana presente. La tv di Cologno Monzese è tuttavia uscita di scena e Sky ha acquisito il torneo in esclusiva, optando per offrire tutti i match delle italiane ai propri abbonati, e una parte dello spettacolo del torneo in chiaro.